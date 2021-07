Ida Nowakowska aktywnie relacjonuje swoją codzienność na Instagramie. Pokazuje tam od kulis nie tylko projekty zawodowe, w których uczestniczy, ale również codzienność. Nie brakuje tam również jej bliskich, w tym urodzonego w maju syna. Okazało się, że prezenterka zabrała chłopca w podróż do Budapesztu. Mogła liczyć na pomoc matki oraz męża.

REKLAMA

Zobacz wideo

Ida Nowakowska wyjechała do Budapesztu. Zabrała dwumiesięcznego syna

Ida Nowakowska, jak wiele kobiet, łączy karierę zawodową z macierzyństwem. Niedługo po porodzie pojawiła się na finale programu "Dance Dance Dance". Później przekazała liczbę punktów podczas Eurowizji 2021, a także rozpoczęła pracę na planie "You Can Dance - nowa generacja". Przy okazji kolejnego z projektów zawitała do Budapesztu.

Meghan Markle była w związku z szefem kuchni. Rozstali się... przez makaron

Podczas podróży nie była jednak sama. Prezenterka w relacjach pochwaliła się ujęciami ze swoim mężem Jackiem Herndonem oraz synem, który na świat przyszedł w maju tego roku. Wiadomo również, że na miejscu pojawiła się matka Nowakowskiej.

Dzięki temu, że mój mąż może sporo swojej pracy wykonywać zdalnie, możemy często podróżować razem. A dzięki temu, że moja mama również mogła z nami pojechać, mogę mieć najlepszą na świecie pomoc przy pracy na planie #superbabcia. (…) Wspierajmy się. A wtedy wszystko się udaje - pisała na jednym z InstaStories.

Ida Nowakowska, Jack Herndon instagram.com @idavictoria

Grzegorz Hyży o sześciu latach małżeństwa: Wiele zakrętów za nami

Potem pisała również:

Już mamy całkiem dobrą organizację i podział obowiązków. Jest coraz sprawniej.

Gwiazda TVP zdradziła, że dla jej syna to już druga wizyta w Budapeszcie. Za pierwszym razem był jeszcze w brzuchu prezenterki.

Ida Nowakowska instagram.com @idavictoria

Na ten moment Ida Nowakowska nie zdradziła imienia chłopca. Wiadomo, że jest ono międzynarodowe i przez jakiś czas rozmyślała z mężem nad wyborem.