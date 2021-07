Doda do tej pory nie odnosiła się do rewelacji na temat rzekomego romansu z tajemniczym mężczyzną, u którego boku kilka miesięcy temu spędzała zagraniczny urlop. Wspólne fotografie polskiej piosenkarki i Amerykanina już wtedy wzbudzały sporą sensację. Teraz gdy Rabczewska zdążyła ogłosić rozwód z Emilem Stępniem i ugościć wspomnianego Maksa Hodgesa, który od kilku dni jest w Polsce, internauci na nowo plotkują o jej nowym związku.

Dorota nie zamierza dłużej milczeć. W instagramowym wpisie zaprzecza doniesieniom o bliskiej relacji z przystojnym blondynem.

Zobacz wideo Doda ogłosiła rozwód z Emilem Stępniem. Jest już w nowym związku? Odpowiada fanom!

Doda ma nowego chłopaka? Stanowczo zaprzecza

Rabczewska jest świadoma tego, że romans z Hodgesem, w którego towarzystwie bawi się właśnie na Mazurach, byłby dla jej fanów prawdziwą gratką. Gwiazda nie zamierza jednak tak szybko lokować uczuć w kolejnym partnerze. Przekonuje, że mimo bolesnych okoliczności rozstania z mężem jest szczęśliwa i korzysta z uroków bycia singielką.

Ufamy pozorom i własnym domysłom, wierząc w plotki i często raniąc. Wiem i rozumiem, że niektórzy za wszelką cenę chcieliby, bym była od razu w związku, ale tak to nie działa. Jestem teraz szczęśliwa, ciesząc się życiem - po prostu. I jeszcze minie wiele czasu, zanim zechce je z kimś dzielić - zapewnia w oficjalnym oświadczeniu w social mediach.

Według Dody to nie jest jeszcze czas na to, by publicznie opowiedzieć o kulisach małżeństwa z Emilem.

Życzcie mi spokoju, równowagi i cieszcie się z mojego uśmiechu, który w końcu zawitał na mojej twarzy. Za mną naprawdę trudne chwile. I pamiętajcie, że nie wszystko jest takie, na jakie wygląda. Upłynie wiele czasu, zanim podzielę się z wami moją historią. O ile w ogóle to zrobię - zapowiada.

Doda wypoczywa na Mazurach z nowym "chłopakiem". Miłość kwitnie?

Fakt, że plotki o romansie Dody z Maksem Hodgesem mijają się z prawdą, potwierdził sam zainteresowany. Kilka chwil po opublikowaniu postu przez Rabczewską dodał na swoim profilu zestawienie dwóch zdjęć z popularną przyjaciółką. Dzięki kolażowi wiemy, że Amerykanin znał się z polską piosenkarką już w 2016 roku.

Doda i Max Hodges Instagram/ @creuelhandmax

Czas leci - podpisał wymownie fotografie.

Myślicie, że zapewnienia Dody i potwierdzenie jej słów przez Maksa zamkną usta wszystkim tym, którzy podejrzewali wokalistkę o romans?

