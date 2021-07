Meghan Markle, zanim wkroczyła do rodziny królewskiej, miała za sobą kilka związków. Tuż przed tym, jak poznała księcia Harry'ego związana była z uznanym szefem kuchni, Corym Vitiello. Połączyła ich miłość do jedzenia, jednak, jak podają niektóre źródła, to właśnie kulinaria były gwoździem do trumny tej relacji. Pojawiły się nowe doniesienia na temat powodów rozstania pary, która miała pokłócić się o danie z makaronu.

Meghan Markle i związek z Corym Vitiello

Relacja Meghan Markle i Cory'ego Vitiello zaczęła się od płomiennego romansu. Poznali się w 2014 roku, kiedy Meghan grała w serialu "W garniturach". Wówczas ekipa produkcji przeniosła zdjęcia do Toronto. Tam właśnie znajdowała się restauracja, w której dania serwował jej przyszły ukochany. Aktorka wybrała się do lokalu wraz z kolegami z planu. Zachwycona jedzeniem zamieściła pochlebną recenzję na swoim nieistniejącym już blogu "The Tig".

Meghan opisywała tam zdrowy styl życia i swoją miłość do kuchni. Tak się zaczęło. Okazało się, że zachwyciły ją nie tylko dania na talerzu. Aktorka i kucharz spotkali się i wówczas zaiskrzyło. Relacja ewoluowała w coś poważniejszego. Meghan spędziła nawet Boże Narodzenie z jego rodziną w 2015 roku. Mama szefa kuchni bardzo pozytywnie wypowiadała się o przyszłej synowej.

Ona jest uroczą kobietą. Bardzo mądra, bystra, bardzo opiekuńcza. Jest ciepłą i szczerą osobą. Bardzo nam się podobał czas, który z nią spędziliśmy. Dobrze pasowała do naszej rodziny - powiedziała matka Cory'ego Vitiello w rozmowie z dziennikiem "Daily Mail".

Rozstanie Meghan Markle i Vitiello

Jednak później zaczęło się psuć. Autorki biografii Meghan Markle "Finding Freedom" podają, że ta nie chciała wprowadzić się do kucharza, zachowując swój wynajęty dom w Toronto. Związek trwał dwa lata, jednak relacja miała rozpaść się właśnie przez kuchnię i wspólne pichcenie. Ostatecznym powodem rozstania miała być kolacja z przyjaciółmi, podczas której para wyszła, kłócąc się o pewne danie.

Jak podaje Colin Campbell, autorka książki "Meghan i Harry: Prawdziwa historia", Meghan Markle przypisała sobie autorską potrawę z makaronu, stworzoną przez Cory'ego Vitiello. Wkrótce potem jej kulinarno-lifestylowy blog zniknął z sieci. Para rozstała się w 2016 roku, a wkrótce potem aktorka poznała księcia Harry'ego.