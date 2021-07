Wróżbita Maciej, a właściwie Maciej Skrzętek od lat przepowiada przyszłość na antenie telewizji TVN, TVN Meteo, a także Polonia. Ostatnio podczas audycji w Radiu Nowy Świat zaskoczył wszystkich i dokonał coming outu. Wyznał, że jest zmęczony ukrywaniem swojej orientacji. Co więcej, od prawie 20 lat żyje ze swoim partnerem w szczęśliwym związku.

Wróżbita Maciej dokonał coming outu na antenie

Wróżbita Maciej w trakcie audycji "W głębi duszy" po raz pierwszy publicznie wyznał, że jest gejem. Przyznał także, że ze swoim partnerem Tomkiem jest bardzo szczęśliwy i niedługo będą świętowali 20 rocznicę związku.

Ten wywiad możemy potraktować jako mój coming out. Jestem już tak stary, że nie będę się ukrywał. Jesteśmy razem prawie 20 lat z moim parterem, jesteśmy bardzo szczęśliwi i bardzo się kochamy.

Maciej dodał, że chętnie zalegalizowałby swój związek, gdyby tylko w Polsce była taka możliwość. Zrobiłby to ze względów praktycznych, bo nie chciałby doświadczyć sytuacji, że jego partner znajdzie się w szpitalu, a on nie będzie mógł go odwiedzić, ponieważ nie zostanie potraktowany jako osoba z rodziny.

Nie potrzebuje tego, żeby udowodnić, że kogoś kocham. Ślub byłby ułatwieniem naszego życia, jeśli chodzi o sprawy spadkowe, notarialne czy medyczne. To przede wszystkim jest dla nas trudne, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby Tomek znalazł się w szpitalu, a ja nie mógłbym trzymać jego ręki.

Wróżbita dodał także, że rodzice partnera obojga mężczyzn traktują jak swoich synów.

To nie są rodzice Tomka, tylko nasi i to jest piękne. Ja jestem w naprawdę szczęśliwym związku i może kiedyś weźmiemy ślub.

Okazuje się, że Maciej nigdy nie ukrywał swojej orientacji wśród bliskich.

Moi znajomi, przyjaciele, wszyscy współpracownicy czy dziennikarze, z którymi się spotykałem, wszyscy wiedzą. Ja się nigdy z tym nie ukrywałem, jeśli chodzi o kontakty bezpośrednie. I nigdy się tego nie wstydziłem, tylko uważałem, że to jest moje życie prywatne.

Maciejowi i Tomkowi życzymy niekończącej się miłości.