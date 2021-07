Na początku czerwca książę Harry oraz Meghan Markle powitali na świecie swoje drugie dziecko. Ich pierwszy syn został bratem małej Lilibet Diany. Jej imiona miały oddać hołd królowej Elżbiecie II oraz Lady Di. Za parę tygodni dziewczynka skończy dwa miesiące i coraz więcej mówi się na temat chrzcin. Uroczystość najmłodszej pociechy Meghan może się mocno różnić od tej, którą miał Archie.

REKLAMA

Zobacz wideo

Chrzciny Lilibet bez udziału royalsów

Zagraniczne media prześcigają się w doniesieniach na temat chrzcin córki księcia Harry’ego i Meghan Markle. Jak podaje portal New Idea, małżonkowie podobno planują prywatną ceremonię dla małej Lilibet. Na wydarzeniu mieliby się nie pojawić żadni członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, czyli osoby bliskie ojcu dziewczynki. Co ciekawe, zamiast nich zawitaliby inni znani goście.

Meghan chce, żeby ceremonia była supermała. Będzie uwzględniała garść celebryckich przyjaciół wraz z matką Dorią. Rodzina królewska nie zostanie zaproszona. Ona (Meghan Markle - dop. red.) nie pozwoli im nawet oglądać tego podczas połączenia na Zoomie. Prawdopodobnie z czystej złośliwości - twierdzi cytowane przez stronę źródło.

Znana tenisistka pokazała dziecko. Miesięczna córeczka podróżuje w chmurach

Skąd ta wspomniana złośliwość? New Idea podało, że Meghan chciała, żeby jej mąż poprosił królową Elżbietę II o wypożyczenie słynnej szaty chrzcielnej na uroczystość dla Lilibet. Monarchini miała jednak się nie zgodzić na podróż cennego przedmiotu za ocean, zwłaszcza że księżniczka Eugenia i Zara Tindall również będą potrzebowały go dla swoich pociech. To, że mąż nie miał szansy na wykonanie "misji", zezłościło Markle.

Plotki na temat ceremonii planowanej przez Meghan i księcia Harry’ego miały dotrzeć już do rodziny królewskiej. Ta nie jest zachwycona pomysłem. Szczególnie mocno miało on zaboleć księżną Kate, o której mówi się, że próbuje naprawić popsute stosunki między swoim mężem a jego bratem.

Została wpisana na czarną listę jednego z najbardziej formujących rodzinnych wydarzeń w życiu dziecka. Jest zdruzgotana - przekonywało źródło, którego słowa przytoczył portal New Idea.

Stępień pokazała twarz syna. Fanka: Kopia taty. Eks Rzeźniczaka "nie lubi" tego

Tymczasem jeszcze niedawno mówiło się, że książę Harry chciałby, aby Lilibet została ochrzczona w Windsorze w obecności królowej Elżbiety II. Rodzice dziewczynki na ten moment nie przekazali żadnej oficjalnej informacji na temat uroczystości.