Ewelina Kudeń-Nowosielska, w serialu "M jak miłość" wciela się w wyrodną matkę Weronikę, która zrzekła się praw do córki. W rzeczywistości Ewelina jest mamą Hani, która na planie gra Polę. Na Instagramie aktorka zorganizowała Q&A i razem z córką odpowiadały na pytania od fanów. Okazało się, że dziewczyna ma kontuzję. Pokazała zdjęcia i opowiedziała, co jej się przydarzyło.

Pola z "M jak miłość" ma kontuzję nogi

Ewelina Kudeń-Nowosielska razem z córką Hanią i mężem Bartłomiejem Nowosielskim grają w serialu "M jak miłość". Jako pierwsza do obsady dołączyła Hania, a chwilę później na planie pojawiła się Ewelina, która wystąpiła jako wyrodna matka. Aktorka spędza z córką mnóstwo czasu, nie tylko na planie, ale również poza nim. Na InstaStories zorganizowała odpowiedzi na pytania fanów, którzy mogli bliżej poznać zarówno ją, jak i jej córkę. Po pytaniu "co u Hani" wyszło na jaw, że serialowa Pola ma kontuzję nogi. Z powodu urazu noga musi być usztywniona. Mimo to sześciolatka nie traci pozytywnego nastawienia.

Wszystko ok, tylko moja noga trochę się popsuła - zwróciła się do fanów Hania.

Serialowa Pola z 'M jak miłość' ma kontuzję nogi Fot. Instagram/ ewelina_kuden

Okazuje się, że Hania może występować w serialu, jednak noga musi być stale usztywniona, by szybciej doszła do siebie , a Hania odzyskała pełnię sił. Nie zabrakło życzeń zdrowia, do których my również się przyłączamy. W dalszej części odpowiedzi na pytania widzów, Ewelina razem z córką przyznały, że występy w serialu sprawiają im wielką przyjemność.

Po wakacjach w życiu Kamila i Poli nastąpią wielkie zmiany. Mężczyzna w serialu zwiąże się z Anitą, która na stałe zagości w życiu tej dwójki. Jednak z horyzontu nie zniknie Weronika, która za wszelką cenę będzie utrudniać Grycowi w nowym związku.