Magda Gessler uchodzi za niekwestionowaną królową kuchni. Doskonale zna się nie tylko na gotowaniu. Od lat pomaga upadającym restauracją w programie "Kuchenne rewolucje". Restauratorkę pokochały miliony fanów nie tylko za odrobinę szaleństwa, ale również za kolorowe stylizacje i charakterystyczną burzę loków. W jednym z programów jej syn, Tadeusz Müller przyznał, że układanie włosów mamy jest dla niej niczym rytuał i prawie nigdy nie pokazuje się bez idealnej fryzury. Na wakacjach zapozowała jednak bez loków.

Magda Gessler w prostych włosach. Gdzie zniknęły loki?

Magda Gessler od lat jest wierna swojemu wizerunkowi. Nie eksperymentuje z włosami, które są w jasnym odcieniu blondu, a na jej głowie można podziwiać burzę loków. Charakterystyczna fryzura jest dla niej bardzo ważna, a fani nie wyobrażają sobie, jak mogłaby wyglądać w innym wydaniu.

Magda obecnie przebywa na wakacjach. Dodała nowe zdjęcie, na którym pozuje po zachodzie słońca. Gwiazda TVN-u ma na sobie jak zwykle barwną i oryginalną stylizację, jednak to jej włosy przyciągają największą uwagę. Nie tylko za sprawą kokardy we włosach. Zniknęły jej sławne loki, zamiast tego włosy są prawie proste. Magda w opisie zdradziła, że to przez wiatr i wodę włosy się wyprostowały, ale podkreśliła, że uśmiech ma dokładnie taki sami, jak gdyby miała je zakręcone.

Po wietrze. Po morzu włosy szaleją i są takie jeszcze mokre, ale mina jest jak przy kręconych - napisała restauratorka.

W komentarzach internauci zachwycali się naturalnym wyglądem Magdy. Nie szczędzili w jej stronę komplementów.

Super bez mocnego makijażu i z wiatrem we włosach, jak 16.

Proste czy kręcone, Pani Magdo, Pani jest zjawiskiem.

Madziu, jak Ty pięknie wyglądasz naturalnie - czytamy.

A wam jak się podoba Magda bez typowych dla niej loków. Lepiej jej w prostych włosach?