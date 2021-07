Rozstanie Martyny Wojciechowskiej i Przemka Kossakowskiego było dla opinii publicznej, delikatnie mówiąc, niespodziewane. Para pobrała się w tajemnicy w październiku 2020 roku, ale ich miłość nie przetrwała próby czasu. Obydwoje odnieśli się już do smutnych doniesień o końcu małżeństwa, a pod ostatnim postem podróżnika rozpętała się burzliwa dyskusja. Kossakowski postanowił odnieść się do jednego z komentarzy.

Przemek Kossakowski zareagował na komentarz internauty

Doniesienia o rozstaniu jako pierwsza na Instagramie skomentowała Martyna Wojciechowska. Podróżniczka postanowiła uciąć spekulacje po tym, jak została zasypana pytaniami o rozstanie. Jakiś czas później ciszę przerwał także Przemek Kossakowski.

Dziennikarz wyznał, że decyzja o rozstaniu nie została podjęta z dnia na dzień oraz nie ukrywał, że rozpad związku jest bardzo trudną sytuacją. I choć zaapelował, by "pozwolić żyć innym", to internauci nie zamierzali odpuścić komentowania tej sprawy. Jedni wysyłali słowa wsparcia, inni krytykowali. W końcu jeden z fanów gwiazdy TVN-u postanowił podsumować internetową dyskusję, a do jego słów odniósł się Kossakowski.

Niestety, Przemku, jesteś osobą publiczną. I to na ciebie wylało się wiadro hejtu. Takie mamy super czasy, że ludzie nie mają swojego życia. Mogę tylko życzyć powodzenia. Bo z głupotą nie wygrasz - napisał.

Zdaję sobie z tego sprawę - odpisał Przemek Kossakowski.

Spodziewaliście się takiej reakcji? Przecież w październiku ubiegłego roku dziennikarz sam opublikował na Instagramie ślubne zdjęcie z Martyną Wojciechowską, które skomentowano ponad 17 tysięcy razy. Wtedy były to jednak pochlebne słowa i gratulacje.