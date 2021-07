Projektantka Gosia Baczyńska odcina się od Samueli Górskiej, modelki znanej z "Top Model", głoszącej antysemickie i homofobiczne poglądy. To już kolejna osoba z branży, która mówi STOP postawie promowanej przez zwolenniczkę Konfederacji. To właśnie w wypowiedzi dotyczącej sympatii dla tej partii wyraziła swoje kontrowersyjne i absolutnie niedopuszczalne poglądy.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina za suknię ślubną zapłaciła 50 tysięcy. Do rekordzistek jej daleko. Beckham na swoją wydała fortunę, ale efekt...

Olga Kaczyńska z "Top Model" wzięła ślub. Panna młoda wyglądała zachwycająco

Gosia Baczyńska nie chce dalej współpracować z Samuelą Górską z "Top Model"

Samuela Górska to była dziewczyna Antka Królikowskiego (spotykali się w 2014 roku) i obecna Rafała Torkowskiego, innego uczestnika "Top Model". Modelka ostatnio była na spotkaniu sympatyków Konfederacji. To właśnie wtedy padły słowa dotyczące jej uwielbienia dla tej partii. Stwierdziła, że popiera ją, bo jest przeciwna socjalizmowi i osobom rządzącym w Polsce. Nie będziemy przytaczać jej słów, bo to nie one mają tutaj znaczenie. Jej kolejne wypowiedzi są zdecydowanie gorsze - argumentuje bowiem, że odpowiadają jej kwestie ideologiczne partii, bo "nie chce w Polsce żydostwa i LGBT".

Bo ja nie chcę też żydostwa, nie chcę LGBT, nie chcę wielu rzeczy, które obecnie są. Tylko Konfederacja, mam wrażenie, zapewnia taką normalność - stwierdziła.

Osoba zarządzająca profilem Konfederacji na Instagramie udostępniała post dziewczyny. Co prawda zniknął już z mediów społecznościowych, ale jednak sam fakt pojawienia wiele mówi.

Samuela dotychczas miała na koncie sporo ofert współpracy ze znanymi markami, o czym mogą świadczyć liczne zdjęcia modowe na jej profilu. Bardzo szybko może się to jednak zmienić - już m.in. Le Prive, Kossie, Maciek Sieradzky i Kubota wydały oświadczenia świadczące o tym, że Górska nie ma co liczyć na dalsze propozycje z ich strony. Teraz post w podobnym tonie dodała także Gosia Baczyńska. Projektantka przyznała, że Samuela jedynie czasowo współpracowała z marką, a jej wizerunek bardzo szybko zniknie z ich strony internetowej.

Marka Gosia Baczyńska nie współpracowała bezpośrednio z panią Samuelą Górską, występującą w charakterze modelki jednej z platform sprzedażowych, gdzie można kupić również nasze produkty. Zdjęcia z tej platformy były zamieszczane na naszych profilach, lecz po skandalicznej wypowiedzi modelki zostały z nich usunięte. Pracujemy też nad usunięciem wizerunku tej modelki z naszej strony internetowej. Przede wszystkim pragniemy z całą stanowczością oznajmić, że nie popieramy wypowiedzi, ani poglądów pani Samueli Górskiej mając ogrom sympatii i poparcia dla grup wskazanych przez tę osobę - czytamy na koncie Baczyńskiej.

Baczyńska na przymiarkach z Tokarczuk. "Pierwsza i od razu sukces". Widać, że świetnie się razem bawiły

Zobacz też: Klaudia El Dursi zdradziła, co zrobi po zakończeniu swojej kariery. "Stary będzie nas utrzymywał!"