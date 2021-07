Zanim księżna Camilla zaczęła spotykać się z księciem Karolem, wyszła za mąż za Andrew Parkera Bowlesa. Para miała dwoje dzieci, Toma i Laurę Lopes. Przybrana siostra książąt Harry'ego i Williama od zawsze unikała światła jupiterów. Przekraczając próg Pałacu Buckingham, automatycznie stała się jednak obiektem zainteresowań mediów. Tym bardziej, że nie po drodze było jej z jednym z synów księcia Karola. Awantur i oskarżeń między Laurą i księciem Williamem ponoć nie było końca.

Książę William i książę Harry mają przybraną siostrę. To Laura Lopes

Związek księcia Karola z księżną Camillą przyczynił się w dużym stopniu do rozbicia dwóch rodzin. To stało się kością niezgody pomiędzy Laurą Lopes a księciem Williamem. Według reporterki Katie Nicholl, która napisała książkę "Harry i William", dzieci kochanków miały do siebie ogromny żal i przez lata obrzucały się oskarżeniami.

William i Laura toczyli straszne kłótnie o to, kto jest winny rozbicia ich rodzin. William winił Camillę za wszystkie krzywdy, jakie wyrządziła jego matce, co doprowadzało Laurę do wściekłości. Kiedyś powiedziała nawet do niego: "Twój ojciec zrujnował mi życie" - pisze autorka.

Katie Nicholl przekonuje, że William i Laura darli koty przez cały okres szkoły, czyli w czasie, gdy trwał romans jej matki z księciem Walii. Ze źródeł autorki wynika, że w czasie rozmów telefonicznych kochanków Laura potrafiła podnieść słuchawkę i nie zważając na to, z kim rozmawia, powiedzieć, co myśli o romansie.

Kim jest Laura Lopes?

Laura Lopes urodziła się w 1978 r. i jest córką księżnej Camilli oraz Andrew Parker Bowlesa. W 2006 roku wyszła za mąż za księgowego i byłego modela Calvina Kleina, Harry'ego Lopesa. Para ma troje dzieci, a ich córka Eliza była druhną na weselu księcia Williama i księżnej Kate.

Laura może pochwalić się dobrym wykształceniem. Na Uniwersytecie Oksfordzkim studiowała sztukę i marketing, a w 2005 r. została partnerem i współzałożycielką, a następnie dyrektorką, galerii London's Eleven.