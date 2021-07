Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski oficjalnie ogłosili, że nie są już razem. Część osób stanęła po stronie podróżniczki, a część po stronie podróżnika. Lidia Kazen, dyrektor programowa TTV, wspiera zarówno Martynę, jak i Przemka? Na jej wpis zareagowała prowadząca program "Kobieta na krańcu świata".

REKLAMA

Martyna Wojciechowska na odważnym zdjęciu. Zabrała głos w sprawie "cnót niewieścich"

Zobacz wideo Martyna Wojciechowska wystąpiła publicznie. Na jej palcu nie ma obrączki

Martyna Wojciechowska udzieliła się pod wpisem Przemka Kossakowskiego o rozstaniu!

Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski sporadycznie poruszali publicznie tematy związane ze swoim życiem prywatnym. Przypomnijmy, że nawet o swoim ślubie poinformowali dopiero po fakcie. Zdawało się zatem, że nie będą komentować rozstania, o którym zrobiło się bardzo głośno w mediach.

Gwiazdy TVN-u zdecydowały jednak zabrać głos. Najpierw zrobiła to Martyna, która najpierw dodała wymowny wpis i zaczęła odpowiadać na niektóre z komentarzy, a następnie podróżniczka opublikowała na Instagramie wpis potwierdzający rozstanie. Do rozejścia z podróżnikiem prawdopodobnie nawiązywał jeszcze jeden jej wpis.

ZOBACZ: Martyna Wojciechowska dodała tajemniczy wpis. Nawiązuje do rozstania? "Co robicie, kiedy świat wali się wam na głowę?"

W końcu przyszedł czas na Przemka. Ten wyznał na Instagramie, że decyzja o rozstaniu nie została podjęta z dnia na dzień i nie ukrywał, że rozpad związku jest bardzo trudną sytuacją. Pod jego wpisem znalazło się mnóstwo komentarzy. Jedni wspierają podróżnika, inni go krytykują. Pod jego wpisem udzieliła się m.in. Lidia Kazen, dyrektor programowa stacji TTV, w której Kossakowski prowadzi program "Down the road. Zespół w trasie".

Zawsze z Tobą - napisała i dodała emotkę serduszka.

Co ciekawe, do jej wpisu dyrektor programowej, która ponoć przyjaźni się z Martyną i Przemkiem i była na ich weselu, odniosła się Martyna Wojciechowska! Podróżniczka zdradziła w komentarzu, że usłyszała od Kazen to samo.

To ciekawe, bo mi mówiłaś to samo - napisała.

Martyna Wojciechowska udzieliła się pod wpisem Przemka Kossakowskiego o rozstaniu! Instagram/przekossakowski

Wojciechowska i Kossakowski rozstali się niespodziewanie. Nie tylko oni