Małgorzata Rozenek codziennie odkrywa uroki Szwecji. Rodzinne przygody pieczołowicie relacjonuje na InstaStories. Jak przystało na perfekcyjną panią domu, pokazała swoją szafę w kamperze. Nie byłaby sobą, gdyby nie podzieliła się przydatnym patentem, z którego zawsze korzysta, gdy się pakuje.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek ma dość kampera? "Straciłam dużo zdrowia"

Królowa Letizia w stylowej, czerwonej sukience. Spotkała się z narodową drużyną olimpijską

Małgorzata Rozenek pokazała szafę w kamperze

Małgorzata Rozenek starannie przygotowywała się do wyprawy, którą potraktowała jako wyzwanie. Celebrytka relacjonuje każdy moment "szwedzkiego show". Odpowiedziała na pytania fanów, którzy zwrócili uwagę na jej liczne stylizacje. Stwierdzili, że kolejny samochód musi jechać za nimi, by przetransportować jej szafę. Małgorzata zaprzeczyła i jako dowód pokazała ubrania przygotowane na wyjazd. Przyznała, że idąc za radą jednej z fanek, zrezygnowała z walizek na rzecz kontenerów, które przeznaczone są do przechowywania pościeli. Każdy z członków rodziny ma swój pojemnik, który dodatkowo został oznaczony innym kolorem wstążki w celu szybszej identyfikacji.

Bardzo dużo z was pyta mnie o ubrania i że zapewne jedzie z nami dodatkowy samochód z ubraniami. Wcale tak nie jest. Powiem wam więcej. To jest nasza szafa. Posłuchałam się rady jednej z was, która radziła mi żeby nie brać walizek, tylko właśnie w takie pojemniki, które kupuje się w szwedzkim sklepie meblowym, do pościeli popakować ubrania. I tak właśnie mamy - zaczęła Małgorzata.

Małgorzata Rozenek pokazała szafę w kamperze Fot. Instagram/ m_rozenek

Małgorzata dodała, że zmieściła wszystko, co planowała zabrać. Nie bez powodu przylgnął do niej przydomek "Perfekcyjna". Podzieliła się patentem na pakowanie bez zagnieceń. Nie ukrywała, że podczas wyjazdu ubrań nie prasuje, a wszystko dzięki sposobowi na zwijanie ich w rulon.

To jest moja szafa. Te kolory wstążeczek, zobaczcie każdy jest inny, odróżnia czyja szafa jest czyja. To jest moja i muszę wam powiedzieć, że wszystko mi się tutaj zmieściło. Chcę wam zdradzić jednego tipa, który się naprawdę rewelacyjnie sprawdza. Pytacie mnie, czy prasuję ubrania. Oczywiście nie prasuję, ale każda z rzeczy jest zrolowana. Wtedy te rzeczy się nie gniotą, to jest naprawdę dobry sposób na to, żeby mieć rzeczy niepogniecione - wyznała "Perfekcyjna".

Katarzyna Glinka do internauty: Ja ze swoim wiekiem nie mam problemu

Spodziewaliście się, że Małgorzata spakuje wszystkie stylizacje do jednego pojemnika? Rodzinne wakacje Rozenek-Majdan powoli dobiegają końca i za kilka dni wracają do Polski.