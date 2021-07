Media społecznościowe są platformą, która wydatnie przyczynia się do promowania idealnego wyglądu nierzadko daleko odbiegającego od rzeczywistości - czy to za sprawą medycyny estetycznej, czy rozmaitych filtrów nakładanych na zdjęcia. Odpowiedzią na to jest ruch ciałopozytywności (body positive), który zachęca do akceptowania i pokazywania swojej cielesności w pozytywnym świetle - niezależnie od tego, w jakim stopniu odbiega od "kanonów piękna". Tematykę samoakceptacji poruszyła Camila Cabello. Gwiazda wybrała się na przebieżkę po parku, po czym nagrała filmik na TikToku z inspirującymi słowami dla obserwatorów.

REKLAMA

Zobacz wideo Nosowska czyta swojej suczce wpis Kaczorowskiej. "Już w połowie się załamała"

Dominika Gwit pokazała swój salon. Na parapecie znalazł się gadżet z wesela aktorki!

Camila Cabello o samoakceptacji

Cabello opowiedziała, że biegając po parku zorientowała się, że nie zasłania brzucha. Choć początkowo wzbudziło to w niej niepokój, szybko zdołała przemówić do rozsądku. Gwieździe cały czas towarzyszyli paparazzi i być może dlatego zdecydowała się na publikację filmiku - po tym, jak zdjęcia ukazały się w sieci.

Biegałam właśnie w parku, dbając o swój interes, chcąc być fit i w duchu zdrowego stylu życia. Mam na sobie top, który odsłania mój brzuch, bo biegałam i robiłam rzeczy, jak każda inna osoba. I nagle pomyślałam sobie: cholera. Ale potem przypomniałam sobie, że toczenie walki z ciałem nie jest już w modzie.

Cabello wyznała, że kocha swoje ciało i zaapelowała do kobiet, aby również zaakceptowały swoje niedoskonałości.

Jestem wdzięczna za ciało, które pozwala mi robić to, co potrzebuję robić. Jesteśmy prawdziwymi kobietami z krągłościami, cellulitem, rozstępami i tłuszczem. I musimy to kochać, kochany.

Kossakowski odniósł się do rozstania z Wojciechowską. Internauci komentują jego słowa

Podobne przesłanie wśród polskich gwiazd ma w swojej twórczości Ewa Farna. Wokalistka wyznała w rozmowie z Dorotą Wellman, że już dawno przestała gonić za "idealnym" rozmiarem i obecnie najważniejsze jest dla niej zdrowie oraz to, jak sama czuje się ze sobą. Redakcja Plotka również w pełni popiera taką postawę.