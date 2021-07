O pomyłkę, czy przejęzyczenie nietrudno, szczególnie w sytuacji stresowej. Chyba każdemu z nas zdarzyło się powiedzieć coś głupiego. Znane osoby nie są wyjątkami, jednak niektóre z ich nietrafionych refleksji zyskały miano kultowych i na dobre do nich przylgnęły. Co najgłupszego powiedziały gwiazdy?

REKLAMA

Zobacz wideo Tego nie da się 'odzobaczyć', czyli wpadki telewizyjne, które zapamiętamy na długo

Postać Putina w nowym teledysku Cleo. "Jestem zaszczycona". Fani podzieleni

Najgłupsze wypowiedzi gwiazd - kto zaliczył największą wpadkę?

Wpadki gwiazd zawsze wzbudzają spore zainteresowanie internautów. Niektóre z wypowiedzi znanych osób bawią, a inne są żenujące i pokazują ignorancję. Przejęzyczenia zdarzają się każdemu, a niektóre z refleksji gwiazd przeszły do historii jako najbardziej bezsensowne.

Jolanta Rutowicz zdobyła sławę dzięki występom w reality show "Big Brother". W programie zasłynęła dzięki barwnym wypowiedziom, a niektóre z nich uznawane są za kultowe. Tak jak ta, gdy celebrytka rozprawiała o muzyce klasycznej i nie wiedziała, kim był Fryderyk Chopin i na jakim grał instrumencie.

A na flecie kto grał? Chopin? - pytała przed kamerami.

Jola Rutowicz , Jarosław Jakimowicz Kapif

Mariah Carey uchodzi za prawdziwą divę. Od lat otacza się luksusem i wygląda na to, że straciła kontakt z rzeczywistością. Jej refleksja o dzieciach głodujących w Afryce zszokowała opinię publiczną i uchodzi za jedną z najgłupszych wypowiedzi gwiazd w historii.

Za każdym razem, gdy oglądam telewizję i widzę te głodujące dzieci, nie mogę się powstrzymać od płaczu. To znaczy, chciałabym być tak chuda, ale bez tych latających wokół mnie much - powiedziała wokalistka.

Mariah Carey FORUM

Honorata Skarbek udzieliła pamiętnego wywiadu w show Kuby Wojewódzkiego, w którym nie błysnęła wiedzą. Piosenkarka z pewnością musiała być bardzo zestresowana. Na pytanie dziennikarza, czy w Polsce mamy sejm, czy senat odpowiedziała:

Nie no, proszę cię, z WOS-u miałam trójkę - powiedziała.

Honorata Skarbek Kapif.pl

David Beckham od lat nie schodzi z listy jednego z najprzystojniejszych mężczyzn na świecie. Ma piękną żonę, trójkę dzieci i niezachwianą pozycję w świecie show-biznesu. Jemu również nie udało uchronić się przed wpadką. Nie popisał się, wypowiadając się o religii i chrzcie najstarszego syna.

Oczywiście, że chciałbym, żeby Brooklyn został ochrzczony, ale nie wiem jeszcze, w jakiej wierze - wyznał piłkarz.

David Beckham EAST NEWS

Jolanta Pieńkowska na swoim koncie ma wpadkę w telewizji śniadaniowej. W programie "Dzień dobry TVN" z wyrazem kompletnego zaskoczenia na twarzy nie spodziewała się, że drożdże można normalnie kupić w sklepach. Czy według niej jest to relikt PRL-u?

A drożdże można jeszcze kupić bez problemu? - pytała na wizji.

Jolanta Pieńkowska w 'Dzień Dobry TVN' EAST NEWS

Brooke Shields w młodym wieku wystąpiła w filmie "Błękitna Laguna". Produkcja otworzyła jej drzwi do międzynarodowej kariery. Aktorka w jednym z wywiadów próbowała przekonać fanów, że palenie nie jest zdrowe i prowadzi do śmierci, jednak niezbyt dobrze przemyślała, co chciała powiedzieć.

Palenie zabija. Jeśli zostaniecie zabici, stracicie ważną część życia - przyznała.

Brooke Shields MJ Photos / PRPhotos.com / MJ Photos / PRPhotos.com

Związek Agnieszki Włodarczyk i Mikołaja Krawczyka budził sporo emocji. Uchodzili za jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Gdy byli razem, udzielili wspólnego wywiadu magazynowi "Viva", w którym aktor porównał łączącą ich relację do ciała astralnego.

Cudownie jest mieć świadomość tego, że się uzupełniamy i że jesteśmy do siebie tak podobni, jakbyśmy byli jednym ciałem astralnym - powiedział Mikołaj.

Agnieszka Włodarczyk i Mikołaj Krawczyk - 2015 rok Fot. KAPIF

Daniel Martyniuk zmienił swoje życie. Szczęście odnalazł na statku jako majtek

Wyznanie Elizabeth Hurley o Marilyn Monroe zostało źle odebranie, a fani aktorki zastanawiali się, jak mogła w tak bezduszny sposób wypowiedzieć się publicznie o ikonie, za jaką uchodzi Marilyn.

Zawsze uważałam, że Marilyn Monroe wyglądała olśniewająco, ale ja bym się zabiła, gdybym była tak gruba - wyznała aktorka.

Elizabeth Hurley Instagram.com/ Elizabeth Hurley/ Screen

Które z wyznań przedstawionych gwiazd uważacie za najgłupsze?