Cleo nie przestaje podgrzewać atmosfery wokół premiery swojego kolejnego klipu do utworu "Polskie Mexico". W nowym klipie wokalistki ma pojawić się plejada znanych twarzy. Piosenkarka chwaliła się niedawno, że zaprosiła do współpracy... Cardi B. Okazało się oczywiście, że to ściema, a w roli amerykańskiej raperki wystąpi bohaterka programu "Królowe życia" - Katarzyna Alexander znana jako Laluna UNIQUE. To jednak nie koniec niespodzianek - w nowym teledysku ma bowiem pojawić się... Władimir Putin. A właściwie - jak się nie trudno domyślić - przebrany za niego aktor.

REKLAMA

Zobacz wideo Cleo w rozpuszczonych i lekko kręconych włosach na TikToku

Marta Wierzbicka postawiła na letnią metamorfozę. Internauci: Jak Cielecka

Putin w nowym teledysku Cleo. Fani podzieleni

Cleo wrzuciła zdjęcie z aktorem ucharakteryzowanym na Prezydenta Federacji Rosyjskiej, dodając opis:

"Polskie Mexico" już 23 lipca. Kolejny niesamowity gość, nie muszę go przedstawiać. Jeden z najbardziej wpływowych ludzi na świecie - Vladimir Putin. Jestem zaszczycona, że pojawił się na chwilę, by wystąpić w moim teledysku. Dogadujemy właśnie ważne międzynarodowe tematy - kwestie sprzedaży rosyjskich brzoskwiń.

Fani podeszli do pomysłu piosenkarki z lekkim dystansem. Choć niektórzy przyznają, że czeka nas ciekawy teledysk, to inni zwracają uwagę, że nie powinno umieszczać się na tyle kontrowersyjnej postaci w popowym teledysku.

Cleośka, coraz bardziej ciekawie się robi.

Ani to śmieszne, ani fajne.

Lekki cringe.

Premiera teledysku zapowiedziana jest na 23 lipca. Przypomnijmy, że nowym numerem Cleo będzie promować krążek "vinyLOVA", który ukaże się we wrześniu 2021 roku. To kontynuacja wydanego w zeszłym roku album "superNOVA".

Angela z "Love Island" jest rozczarowana zakupami w internecie. "Co to jest, ja się pytam"

Co myślicie o wykorzystaniu wizerunku Putina do teledysku Cleo? Dajcie znać w komentarzach.