Niedawno Małgorzata Rozenek opowiadała w wywiadach o przejażdżce tramwajem. Celebrytka była zaskoczona tym, jak dobrze prosperuje komunikacja publiczna w Warszawie. Jej relacja wzbudziła mieszane emocje. Część internautów podeszła z dystansem do jej opowieści, inni zaś uznali, że prezenterka jest oderwana od rzeczywistości i nie ma bladego pojęcia, z czym muszą mierzyć się przeciętni Kowalscy, skoro tak duże emocje budzi u niej warszawski ZTM. Na "odrobinę normalności" pozwoliła sobie również Anja Rubik, z tym, że modelka wybrała Szybką Kolej Miejską.

Małgorzata Rozenek przejechała się tramwajem. "Byłam zszokowana"

Anja Rubik, tak jak Małgorzata Rozenek, przesiadła się do komunikacji miejskiej

Anja Rubik jest przyzwyczajona do życia na bardzo wysokim poziomie. W końcu jest jedną z lepszych modelek na świecie, a ostatni tydzień spędziła w Cannes i Wenecji, gdzie luksusów nie brakowało. Sama zainteresowana zdecydowała się nieco zbalansować swój styl życia i postanowiła przesiąść się do kolejki miejskiej, co również zrelacjonowała w mediach społecznościowych. Zamieściła zdjęcie z peronu, które okrasiła opisem:

Odrobina rzeczywistości, aby utrzymać równowagę po tym, jak rozpieszczano mnie w Cannes i Wenecji - czytamy pod postem modelki.

W komentarzach nie zabrakło żartów i złośliwości ze strony internautów.

Współczuję, ciężko tak potem być zwykłym śmiertelnikiem.

Witamy w prawdziwym świecie.

Oby życie cię rozpieszczało - pisali pod zdjęciem.

Myślicie, że Anja na dobre przerzuci się na komunikację miejską?

