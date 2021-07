W Cannes wciąż przebywa wiele gwiazd ze świata kina. Wśród nich jest również Sharon Stone, która piątkowy wieczór spędziła na gali Annual Cinema Against AIDS. Aktorce podczas tego wydarzenia towarzyszył 21-letni syn Roan.

REKLAMA

Zobacz wideo Cezary Pazura opowiedział o najstarszej córce. „Odziedziczyła naiwność"

Sharon Stone bryluje na czerwonym dywanie z 21-letnim synem Roanem

Sharon Stone piątkowego wieczoru postawiła na długą, fioletową suknię, do której dobrała małą torebkę tego samego koloru. Syn aktorki zdecydował się na klasyczny garnitur. Roan jest jednym z trójki adoptowanych przez Sharon Stone dzieci. Ma już 21 lat i chce iść w ślady mamy. Ma na koncie już pierwsze role. Zagrał w filmie "What about love" u boku Andy’ego Garcii. Zobaczcie jak zaprezentował się wraz z mamą na ściance.

Sharon Stone z synem EAST NEWS

Po więcej zdjęć Sharon Stone z Cannes zapraszamy do naszej galerii na górze artykułu.

Sharon Stone straciła prawa do opieki nad synem

Kilka lat temu Sharon Stone rozwiodła się z mężem. Rozpoczęła się wówczas batalia sądowa o prawa do opieki nad dziećmi. Były mąż aktorki wykorzystał w sądzie fakt, iż ta wstrzyknęła synowi botoks w stopy, aby się nadmiernie nie pocił. Przez to zapadła decyzja o ograniczeniu jej praw rodzicielskich.

Karolina Muller olśniła fotoreporterów na czerwonym dywanie w Cannes

Kiedy odebrano mi Roana, leżałam na kanapie. Czułam się tak zmęczona i bezradna. Chciało mi się płakać - mówiła w jednym z wywiadów.

Sharon Stone mogła wówczas widywać się z synem jedynie raz w miesiącu. Dziś ma świetny kontakt z synem i nie rozpamiętuje przykrej przeszłości.

Sharon Stone w Cannes. Jej suknia była obłędna. Wszędzie tiul i kwiaty.

ZOBACZ TEŻ: Doda ma już "nowego" faceta? Tajemniczy Amerykanin wrócił i pokazał wspólne zdjęcie z piosenkarką. Pamiętacie go?