Dorota Szelągowska w minionym roku była dość zapracowana. W czerwcu poinformowała, że ponownie wyrusza na plan programu "Tu jest pięknie". Odwiedza w nim z kamerą niesamowite i inspirujące miejsca w Polsce. Ostatnio też gwiazda zabawiła trochę czasu nad morzem. Teraz przyszedł czas na chwilę dla siebie i wakacje w domu poza miastem.

Dorota Szelągowska spędza urlop na wsi

Dorota Szelągowska na Instagramie pokazała zdjęcie zrobione podczas urlopu przez jej córkę. Projektantka nie ma makijażu. Widać, że korzystała z kąpieli słonecznych, bo jest opalona. Jej nos i policzki usiane są piegami. Nonszalancka fryzura jeszcze podkreśla urlopowy klimat zdjęcia. Dekoratorka wnętrz podpisała fotografię krótko:

Bez filtra, pracy, budzika (córka go godnie zastępuje), przyciasnych spodni i stanika. Z ludźmi, których kocham. Uwielbiam lipiec.

Nie wiadomo, czy Dorota Szelągowska też ma zamiar dołączyć do grona kobiet, które jak Gillian Anderson przestały chodzić w biustonoszu, dlatego, że to niewygodne. Na pewno w czasie urlopu postanowiła się go pozbyć.

Fani byli zachwyceni zdjęciem. Podkreślali w swoich komentarzach, że uśmiech to najlepszy filtr - tylko takie zdjęcia są ciekawe.

Uśmiech nadal ten sam! Gorąco pozdrawiam.

Piękna, szczęście i uśmiech to najlepszy filtr.

Niesamowita, spełniona i chyba szczęśliwa na swój sposób, mimo trudności kobieta. I do tego ciągle inspiruje.

Miłego radosnego beztroskiego wypoczynku.

I tak najlepiej, człowiek odpoczywa.

