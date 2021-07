Marta Andretti (Krupa) pojawiła się na festiwalu w Cannes, gdzie udzieliła wywiadu, w którym wróciła pamięcią do czasów dzieciństwa. Zdradziła, jak wygląda jej relacja ze starszą o sześć lat siostrą, Joanną Krupą. Nie jest tajemnicą, że są ze sobą bardzo zżyte.

Marta Andretti o dzieciństwie z Joanną Krupą

Joanna Krupa gdy wkroczyła na polskie salony chętnie pojawiała się na ściankach w towarzystwie młodszej siostry, Marty. Obie wzięły udział w show "Taniec z Gwiazdami", jednak Marta szybko zakończyła przygodę z programem i odpadła w drugim odcinku, zajmując ósme miejsce. Marta pojawiła się na festiwalu w Cannes, gdzie udzieliła wywiadu portalowi Pudelek. We Francji paradowała w eleganckiej, czarnej sukience, która odsłoniła jej ramiona.

W wywiadzie opowiedziała, jak wygląda jej relacja ze starszą siostrą. Nie ukrywała, że gdy przeprowadziły się do Stanów, ich mama ciężko pracowała, by zapewnić córkom godne życie. To Joanna przejęła domowe obowiązki rodzicielki i zajmowała się siostrą. Marta przyznała, że Joanna zawsze była w stosunku do niej bardzo opiekuńcza, co do dzisiaj się nie zmieniło. Prowadząca "Top Model" w dalszym ciągu matkuje dorosłej już siostrze.

Mama ciężko pracowała w fabryce. Dała nam wspaniałe życie w Ameryce. Jestem dumna, że jesteśmy tak blisko. Tak naprawdę wychowywała mnie Asia, jest sześć lat starsza. Czasami za dużo mi matkowała, to nadal trwa - powiedziała Marta.

Marta, podobnie jak jej starsza siostra, aktywnie działa na rzecz ochrony zwierząt. W 2017 roku wyszła za mąż, za amerykańskiego kierowcę wyścigowego Marco Andrettiego. Para nie doczekała się jeszcze dzieci. Młodsza siostra Joanny Krupy, podobnie jak ona jest modelką, a także piosenkarką. W przeszłości miała epizod w reality show "The Real Housewives of Miami", jednak nie wspomina tego dobrze.