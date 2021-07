Donald Tusk przyleciał z Gdańska do Warszawy w piątek wieczorem, by pojawić się na Wiertniczej w studiu TVN24. Polityk Platformy Obywatelskiej udzielił wywiadu Piotrowi Marciniakowi w "Faktach po faktach". Zanim jednak doszło do rozmowy, były premier przeprosił widzów za swój strój.

Donald Tusk zawitał do studia TVN24. Zaczął nietypowo: Z góry chciałem przeprosić za strój

Donald Tusk od lat udziela wywiadów w idealnie skrojonych i zapewne drogich garniturach. Mógł więc niektórych zaskoczyć, kiedy 16 lipca do studia TVN24 przybył jedynie w białej koszuli i spodniach w kant. Nas to nie dziwi, jednak były premier postanowił wytłumaczyć, co spowodowało, że tym razem widzowie nie mogli oglądać go w eleganckim zestawie.

Z góry chciałem przeprosić za strój. To nie jest jakaś letnia ekstrawagancja. Wróciłem z urlopu, ale nie dlatego jestem w samej koszuli. Awaria samolotu spowodowała, że utkwiłem na Okęciu na długie godziny i jedyną możliwością było prosto z pokładu samolotu tutaj do was dojechać, ale w takim nieformalnym stroju. Z góry dziękuję za zrozumienie.

Piotr Marciniak słusznie zauważył, że dzięki temu ma okazję rozmawiać z Tuskiem twarzą w twarz, a nie przez internetową kamerkę, co w dobie pandemii stało się codziennością.

Polityków najczęściej mamy okazję oglądać w eleganckich garniturach - w przypadku panów, lub pięknie skrojonych marynarkach oraz w spódniczkach - w przypadku pań. Warto jednak zwrócić uwagę, że w takich właśnie odzieniu występują podczas oficjalnych uroczystości nawet w trzydziestostopniowym upale. Podziwiamy.