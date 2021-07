Przemek Kossakowski opublikował w sieci wpis, na który czekało wielu. Prowadzący "Down the Road" odniósł się do informacji na temat krótkiego małżeństwa z Martyną Wojciechowską.

Zobacz wideo Martyna Wojciechowska wystąpiła publicznie. Na jej palcu nie ma obrączki

Przemek Kossakowski odnosi się do rozstania z Martyną Wojciechowską

Nie chcę uciekać od odpowiedzialności, chciałbym tylko napisać, że ocenianie, znając czyjeś życie jedynie przez pryzmat medialnej ekspozycji, to ocenianie na podstawie wyjątkowości nie mającej wiele wspólnego z prawdziwym życiem - zaczął.

Ważne i bolesne decyzje nie są podejmowane z dnia na dzień. To zawsze trudny i skomplikowany proces. Nie zawsze go widzimy, a czasami pochłonięci własną wizją świata, widzieć nie chcemy. Żyjmy zatem najlepiej jak potrafimy i pozwólmy robić to innym.