Księżna Kate i książę William robią co mogą, by zapewnić swoim dzieciom normalne dzieciństwo. Bardzo rzadko pojawiają się publicznie w towarzystwie pociech. Jednak gdy to robią, zawsze budzą spore zainteresowanie. Najstarszy z dzieci, książę George w następnym tygodniu będzie świętował urodziny. Książę i księżna Cambridge podobno rozważają, by w tym roku nie upubliczniać oficjalnego zdjęcia przyszłego następcy tronu. Zaniepokoiły ich komentarze w internecie, które szydziły z ich syna.

Księżna Kate i książę William nie upublicznią urodzinowego portretu księcia George'a?

To, jak wygląda życie najmłodszych royalsów budzi sporą ciekawość. Księżna Kate i książę William od czasu do czasu zdradzają szczegóły na temat swoich pociech. Niedawno cały świat mógł przyglądać się szczęśliwemu księciu Georgowi, który nie ukrywał podekscytowania podczas finałowego meczu Euro 2020 i z pasją kibicował reprezentacji Anglii. Wówczas w internecie zawrzało i pojawiły się negatywne komentarze dotyczące tego, że młody książę miał na sobie garnitur. Komentarze wyszydzające George'a zaniepokoiły jego rodziców, którzy teraz chcą trzymać go z dala od blasku fleszy.

Książę George 22 lipca kończy osiem lat. Do tej pory z okazji urodzin któregoś z młodszych royalsów, na oficjalnych profilach rodziny królewskiej pojawiały się portrety dzieci. Królewska biografka, Angela Levin uważa, że w tym roku Kate i William mogą zerwać z tradycją. Wszystko z powodu wcześniejszych ataków na wygląd George'a. Kobieta pojawiła się w programie Royal Beat True Royalty TV, gdzie opowiedziała o swoich obawach.

Krążą plotki, że możemy nie zobaczyć urodzinowego zdjęcia księcia George'a. Księżną Kate i księcia Williama zdenerwowała nieuprzejmość ludzi szydzących z ich syna - powiedziała Angela.

W przyszłym tygodniu okaże się, czy księżna Kate i książę William pokażą najnowsze zdjęcie syna.