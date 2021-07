Łukasz Jurkowski, znany także jako "Juras", wystąpi w jesiennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Widzowie Polsatu dobrze go znają, bo sportowiec współprowadzi program "Ninja Warrior Polska". Czego możemy się spodziewać?

REKLAMA

Zobacz wideo "Spojrzałem na twarz Jurasa i mówię: Boże, jaka to była ostra jatka" [Kulisy walki]

Robert Lewandowski pokazał swój poranny trening. Dołączyły do niego córki

"Taniec z Gwiazdami". Znamy kolejną gwiazdę. Łukasz Jurkowski już robi furorę

To już pewne. Łukasz Jurkowski - mistrz MMA i komentator sportowy - jesienią zaprezentuje widzom swoje taneczne umiejętności. Polsat potwierdził tę informację na Instagramie, a swoje dorzucił także sam uczestnik.

W poprzedniej edycji @tanieczgwiazdami byłem na widowni, by dopingować znajomych. @krzysztof_ibisz_official zapytał, kiedy ja? "Uważaj Krzysiek, czego sobie życzysz" odpowiedziałem. No i w ten sposób będę jednym z zawodników kolejnej edycji, która już we wrześniu! Sam jestem bardzo ciekawy, co z tego będzie, ale nie idę tam odhaczyć odcinek i do domu. Powalczymy.

Co na to widzowie Polsatu? Patrząc na ich reakcje na oficjalnym fanpage’u "Tańca z Gwiazdami", wielu fanów nie może się doczekać, by zobaczyć, jak "Juras" poradzi sobie na parkiecie.

Chcę już to zobaczyć. Mój faworyt!

Ktoś tu zrobi sobie formę.

Byle do września. Już mam dwóch, no dobra - trzech, faworytów do finału - piszą internauci.

"Rolnik szuka żony". Diana i Dawid na weselu. Były czułe objęcia. Są parą?

Przypomnijmy, że do tej pory potwierdzono, że na parkiecie zaprezentują się także: Oliwia Bieniuk (córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka), Denis Urubko (himalaista), Sylwia Bomba (znana z "Gogglebox. Przed telewizorem"), Kinga Sawczuk (instagramerka), Magdalena Kajrowicz-Zapała (żona piosenkarza disco-polo Sławomira), Radosław Liszewski (wokalista grupy Weekend) i Wacław Węcławowicz (sportowiec). Za kogo najbardziej trzymacie kciuki?