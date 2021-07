13 lipca Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało priorytety na nowy rok szkolny. Ważnymi punktami mają być między innymi wychowanie do życia w rodzinie i edukacja ekologiczna. Jednak uwagę przykuły wspomniane przez ministra Czarnka "cnoty niewieście", które ten uważa za niezbędne w wychowaniu dziewczynek. Katarzyna Warnke odniosła się do tematu. Przywołała kultową postać Anki z filmu "Kobiety mafii".

Katarzyna Warnke wypowiedziała się na temat priorytetów na nowy rok szkolny

Tak zwane podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/22 wywołały spore poruszenie. Do sytuacji odniosły się gwiazdy. Wśród nich Katarzyna Warnke. Aktorka postanowiła przywołać Spuchniętą Ankę, postać, którą grała w filmach "Kobiety mafii" i "Kobiety mafii 2". Na swoim profilu na Instagramie zamieściła fragment sceny, w której bohaterka w programie telewizyjnym promuje napisaną przez siebie książkę. Publikacja miała zachęcać kobiety do wyzwolenia się od stereotypów i walki o swoje prawa, Anka ujęła to jako "zrywanie pajęczyn". Katarzyna uznała, że to świetna metafora do skomentowania słów ministra Czarnka.

Kochani! Musiałam wezwać Ankę, bo sama lepiej tego nie wymyślę... To jedyna możliwa korekta, jedyna możliwa odezwa do tzw. ministra Czarnka. Ania ujęła sprawy w punkt. Bo cóż zrobić z cnotami niewieścimi? Tylko zrywać jak pajęczyny. A tzw. minister Czarnek, to powiem wam, postać jak z filmów Vegi.

Katarzyna Warnke jak zawsze swoim komentarzem trafiła w dziesiątkę. My również zachęcamy kobiety do "zrywania pajęczyn".