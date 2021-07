Kilka dni temu media obiegły doniesienia, że z fotelem jurorskim w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" żegna się Kacper Kuszewski. Informacja zasmuciła nie tylko fanów aktora, ale też Katarzynę Skrzynecką, która z tego powodu zamieściła na Instagramie emocjonalny wpis. To jednak nie koniec zmian. Wiele wskazuje na to, że w 15. edycji nie zobaczymy też Adama Strycharczuka.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Adam Strycharczuk opuszcza show

Telewizja Polsat jesienią wyemituje 15. edycję programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jak się okazuje, w składzie jury zabraknie kolejnej gwiazdy. Portal Pomponik podał, że program opuszcza Adam Strycharczuk, który z przytupem wygrał 12. edycję show, a w kolejnej zadebiutował w roli jurora. Piosenkarz na razie nie skomentował oficjalnie tych doniesień.

Mogę powiedzieć, że w programie nie zobaczymy już Adama Strycharczuka. Szykuje się zmiana wśród jurorów, ale nie znam na razie nazwiska - powiedziała w rozmowie z portalem osoba znająca kulisy sprawy.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Co wydarzy się w kolejnej edycji?

W 15. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" wśród uczestników zobaczymy między innymi Roberta Janowskiego, Barbarę Kurdej-Szatan, Paulinę Sykut-Jeżynę, Kasię Łaskę oraz Tomasza Ciachorowskiego.

W fotelu jury nie zasiądzie już Kacper Kuszewski, który oficjalnie pożegnał się z programem. Do kogo należała decyzja? W tej sprawie nadal mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Choć Kuszewski wydał oświadczenie, w którym pożegnał się z show i widzami, życząc jednocześnie powodzenia Michałowi Wiśniewskiemu, który go zastąpi, to Plotek ustalił, że aktor miał po prostu zostać zwolniony.