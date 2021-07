Julia Roberts w lipcu 2002 roku wyszła za operatora kamery Danny’ego Modera. Para poznała się podczas kręcenia filmu "Mexican". Doczekali się trojki dzieci: Hazel Patricii, Phinnaeusa Waltera oraz Henry'ego Daniela. 16-letnia Hazel podczas 74. Festiwalu Filmowego w Cannes po raz pierwszy pojawiła się na czerwonym dywanie.

Córka Julii Roberts debiutuje w Cannes

Julia Roberts dba o prywatność swojej rodziny. Profilu jej córki próżno szukać na Instagramie. Dzieci Julii i Danny'ego niezwykle rzadko znajdują się w centrum uwagi. Dlatego pojawienie się Hazel na czerwonym dywanie to wyjątkowe wydarzenie. Mąż aktorki wraz z córką pozowali fotografom podczas trwającego Festiwalu Filmowego w Cannes. Okazją był pokaz thrillera Seana Penna, "Dzień flagi", przy którym pracował Danny.

Hazel pojawiła się w looku nawiązującym do lat 90. Dziewczyna zadebiutowała w blasku fleszy w koronkowej, długiej szmizjerce, w jasnożółtym kolorze. Dobrała do niej czarne buty na obcasie w stylu Mary Janes. Nastolatka związała bujne, falowane blond włosy w wysoki kucyk. Jako dodatek założyła delikatny naszyjnik z wielobarwnych koralików. Przechodząc obok fotografów, wraz z ojcem uśmiechali się do obiektywów. Danny Moder założył na tę okazję granatowy garnitur. Nie da się ukryć, że 16-letnia córka zdobywczyni Oscara zachwyca urodą. Jej zdjęcia z tatą szybko obiegły internet. Zachwytom w sieci nie ma końca.