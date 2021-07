Festiwal Filmowy w Cannes to nie tylko okazja do prezentowania produkcji kinowych, ale dla wielu szansa do pokazania się na czerwonym dywanie. Do tej pory głośno mówiło się o stylizacjach takich sław, jak Andie MacDowell czy Helen Mirren. Sensację wzbudziła też Bella Hadid.

Georgina Rodriguez na czerwonym dywanie

Partnerka Cristiano Ronaldo, modelka Georgina Rodriguez, wybrała sukienkę z rozcięciem, aby przejść przez czerwony dywan na 74. Festiwalu Filmowym w Cannes we Francji.

Kreacja w czekoladowo-brązowych kolorach miała rozcięcie na wysokości ud. Suknia została ozdobiona skórzanymi frędzlami i detalami na ramionach, które nadawały jej kapryśny, ostry akcent. Do tego modelka dobrała szpilki w stonowanym kolorze. Zdjęcia stylizacji znajdziecie w naszej galerii.

Rodzina portugalskiego piłkarza spędza wakacje po turnieju Euro 2021 na południu Francji. Modelka i piłkarz zacumowali swój luksusowy jacht u wybrzeży Cannes.

Para jest razem od 2016 roku. Georgina Rodriguez jest matką najmłodszej córki piłkarza Juventusu. Alana Martina Dos Santos Aveiro przyszła na świat w 2017 roku. Poza nią razem wychowują bliźniaków Evy i Mateo, urodzonych przez surogatki w Stanach Zjednoczonych oraz 11-letniego syna, Cristiano Ronaldo Juniora.

Festiwal w Cannes

Tegoroczny festiwal w Cannes potrwa do 17 lipca. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć już premiery długo wyczekiwanych hitów, jak: "Kurier francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" Wesa Andersona, "Annette", którego reżyserem jest Leos Carax czy "Benedetta" Paula Verhoevena. Na razie faworytem festiwalu jest film "Bergman Island", za reżyserię którego odpowiada Mia Hansen-Love. Kto zdobędzie Złotą Palmę w konkursie głównym? Przekonamy się już w sobotę.