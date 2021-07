Doda w 2018 roku w tajemnicy przed mediami wzięła ślub z producentem filmowym Emilem Stępniem. Piosenkarka przez dwa lata ukrywała swoją miłość, toteż wiadomość o ślubie była wielką niespodzianką dla wszystkich. Niestety związek nie przetrwał próby czasu. Kilka tygodni temu obwieściła na Instagramie, że się rozwodzi. Od tamtej pory nie komentuje spraw miłosnych. Czyżby i tym razem chciała ukryć nowego ukochanego przed światem? Max Hodges opublikował zdjęcie z piosenkarką. To już nie pierwszy raz, gdy widzimy ich razem.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda chce własne reality-show. Znamy szczegóły. „Dawałam inny wizerunek"

Doda ma już nowego faceta? Tajemniczy Amerykanin wrócił na Instagram

Max Hodges to amerykański muzyk, o którym zrobiło się głośno w polskich mediach jesienią ubiegłego roku. Wyszło wówczas na jaw, że na jego Instagramie znajduje się wiele wspólnych zdjęć z piosenkarką, które mogły sugerować, że pomiędzy tą dwójką narodziło się uczucie. Fotki ze wspólnych wakacji czy czułości dawały to jasno do zrozumienia. Gdy w mediach pojawiły się pierwsze artykuły na ten temat, Max usunął Instagram i zniknął z sieci. Doda nie komentowała sprawy, ale tajemniczy mężczyzna wrócił do sieci i pochwalił się nowymi zdjęciami. Nie brakuje tam tych z Dodą w roli głównej.

Na Instagramie Doda szykuje mu jedzenie. Kim jest Max Hodges? To znana osobowość telewizyjna i podróżnik

W kwietniu Max Hodges ponownie zawitał na Instagramie. Na nowym koncie publikuje zdjęcia z wakacji, a od niedawna ponownie na jego tablicy możemy zobaczyć Dodę. W poniedziałek zamieścił okładkę najnowszego singla piosenkarki "Don't wanna hide", a w opisie zamieścił emotikony ognia i serca.

Dwa dni później pochwalił się nowym zdjęciem z Dodą. Para pozuje na warszawskim Starym Mieście i wydaje się bardzo zadowolona ze swojego towarzystwa.

Max na co dzień mieszka w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, więc dla Rabczewskiej musiał pokonać sporą drogę. Wcześniej publikował zdjęcia z Dodą jedynie z wakacji. Myślicie, że Max Hodges okaże się nową miłością piosenkarki? Musimy przyznać, że razem wyglądają pięknie!

Po więcej zdjęć zapraszamy was do naszej galerii na górze artykułu.