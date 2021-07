Anja Rubik przez kilka dni gościła na Festiwalu Filmowym w Cannes. Modelka pojawiła się dwukrotnie na czerwonym dywanie i wzbudziła niemałe zamieszanie odważnymi stylizacjami. Podczas pierwszego wyjścia zaprezentowała się w długiej, czarnej sukni z bardzo głębokim wycięciem, co tylko podkreśliło jej długie nogi. Kolejnego dnia pozowała fotografom również w ciemnej sukni, tylko że tym razem ta była okraszona piórami. Charakteru całej stylizacji dodał mocny, czarny makijaż i oryginalna biżuteria. Po tygodniu spędzonym w Cannes, Anja Rubik przeniosła się do Wenecji, co również nie umknęło czujnym oczom paparazzich. Jak się prezentowała?

Anja Rubik bryluje w Wenecji. Modelka postawiła na odważny komplet. Sam stanik i marynarka

W Wenecji Anja Rubik miała o wiele więcej czasu dla siebie, z czego chętnie korzystała. Modelka wybrała się do restauracji, co zrelacjonowali paparazzi. Jak prezentowała się poza czerwonym dywanem? Jak widać, również elegancko i znacznie odważniej. Tego dnia miała na sobie czarne spodnie z wysokim stanem, do których dobrała oversizową marynarkę tego samego koloru. Co ciekawe, modelka zrezygnowała z bluzki i pod marynarką miała założony jedynie koronkowy biustonosz. Zobaczcie zresztą sami.

Podoba wam się Anja Rubik w takim wydaniu? Dajcie znać w komentarzach, a po więcej zdjęć modelki zerknijcie do naszej galerii na górze artykułu.

