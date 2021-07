W październiku minie siedem lat od śmierci Anny Przybylskiej. Mimo upływu czasu pamięć o aktorce jest wciąż żywa. Kilka miesięcy temu artystkę upamiętniono muralem, który wzbudził mieszane emocje, głównie przez sposób sportretowania aktorki. Anna Przybylska ma do tej pory wielu fanów, a jeden z nich będzie mógł wylicytować wyjątkową pamiątkę po idolce. Chodzi o sukienkę, którą specjalnie kupiła na premierę filmu "Bilet na księżyc".

Mama Anny Przybylskiej oddała na licytację sukienkę córki

Anna Przybylska kupiła czarną sukienkę projektu Rolanda Moureta specjalnie na premierę filmu. Niestety, ze względu na postępującą wówczas chorobę, nie pojawiła się na wydarzeniu i jej nie założyła. Mama aktorki zdecydowała się ją oddać na licytację, która ruszy już 5 sierpnia. Co więcej, Krystyna Przybylska wyraziła chęć spotkania z osobą, która wygra licytację.

Kogoś, kto wylicytuje sukienkę Ani, zapraszam serdecznie do siebie. Chciałabym spędzić z taką osobą czas. Na pewno będzie to dla mnie i zaszczyt, a jednocześnie i okazja do wielu wspomnień - mówi mama aktorki.

Anna Przybylska facebook.com/FundacjaHospicyjna

Pieniądze z licytacji trafią do Hospicjum imienia ks. Dutkiewicza w Gdańsku. To wyjątkowe miejsce dla rodziny Anny Przybylskiej, ponieważ właśnie ta placówka wspierała ją w trakcie walki z rakiem. Celem całej akcji jest zebranie 100 tysięcy złotych w miesiąc. Charytatywny event wspierają również inne gwiazdy m.in. Aleksandra Kwaśniewska, Martyna Wojciechowska czy Marzena Rogalska.

