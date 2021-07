Martyna Wojciechowska tym wystąpieniem nie uciszy plotek o rozstaniu. Na jej palcu nie ma obrączki?

Martyna Wojciechowska właśnie pierwszy raz od publikacji plotek o tym, że jej małżeństwo się rozpadło, wystąpiła publicznie. Podróżniczka wzięła udział w imprezie organizowanej przez Polski Komitet Paraolimpijski. Na swoim InstaStories zamieściła nagranie. To nie pomoże jej w wyciszeniu ostatnich plotek o niej i Kossakowskim.

Martyna Wojciechowska 15 lipca pojawiła się na imprezie Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Wszystko dlatego, że została ambasadorką paraolimpijek. Podróżniczka wystąpiła w towarzystwie Roberta Korzeniowskiego, który z kolei objął swoim patronatem paraolimpijczyków.

Wojciechowska podczas konferencji weszła na scenę i wygłosiła krótką przemowę. Podkreśliła, że jest dumna z powierzonego jej zadania. Relacja z wydarzenia znalazła się na jej InstaStories.

Jestem dumna, że zostałam ambasadorką polskich paraolimpijek - czytamy na jednym z zamieszczonych nagrań.

Martyna Wojciechowska postawiła tego dnia na casualowy strój - czarną bluzkę i ciemne spodnie. Rozpuściła też włosy i zdecydowała się na delikatny makijaż (screeny znajdziecie w naszej galerii). To, co jednak zwraca uwagę, to fakt, że na dłoni podróżniczki zabrakło obrączki. To z pewnością nie pomoże w uciszeniu plotek na temat rzekomego kryzysu w małżeństwie Wojciechowskiej i Kossakowskiego.

Zaledwie 14 lipca w mediach pojawiły się doniesienia, że Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski rozstali się i to już kilka miesięcy po ślubie. Niedługo po ceremonii podróżnik miał wyprowadzić się z mieszkania, które dzielił z Wojciechowską i jej nastoletnią córką. Oboje nie skomentowali tych doniesień, choć w mediach społecznościowych gospodyni programu "Kobieta na krańcu świata" nie brak sugestywnych wpisów.