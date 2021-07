Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowki podobno rozstali się. Już kilka miesięcy po ślubie podróżnik miał wyprowadzić się z domu, w którym mieszkał z Wojciechowską i jej nastoletnią córką Marysią. Po tym, jak w mediach pojawiły się artykuły na temat rzekomego kryzysu w ich związku, dziennikarka bombardowana jest na Instagramie pytaniami o rozstanie. Na jedno z pytań fanki odpowiedziała. Teraz opublikowała też na InstaStories wpis, który prawdopodobnie odnosi się do Kossakowskiego.

Wojciechowska i Kossakowski rozstali się zaraz po ślubie

Martyna Wojciechowska o Przemku Kossakowskim po rozstaniu? "Nauczyłam się ważnej rzeczy"

Wszystko wskazywało na to, że Martyna Wojciechowska nie będzie wcale komentowała plotek na temat rozstania z Przemkiem Kossakowskim. Sugerowało to jej ostatnie zdjęcie na Instagramie, które podpisała lakonicznie: Cisza. Tymczasem gospodyni programu "Kobieta na krańcu świata" podzieliła się z fanami kolejną publikacją. Tym razem dłuższą. Na InstaStories opublikowała swoje zdjęcie, a wraz z nim znaczący cytat. Co ciekawe Wojciechowska przywołuje swoje własne słowa. Jest to fragment jej archiwalnej wypowiedzi dla magazynu "Viva!".

Trudno nie odnieść wrażenia, że obecnej sytuacji dotyczą one plotek o odejściu Kossakowskiego. Wygląda również na to, że gwiazda ma dość czytania złośliwych czy negatywnych komentarzy na swój temat albo na temat podróżnika.

Nauczyłam się ważnej rzeczy. Jeśli nie masz nic życzliwego do powiedzenia, lepiej nie mów wcale. Jeśli nie potrafisz kogoś wesprzeć, przynajmniej nie podcinaj skrzydeł - czytamy.

Martyna Wojciecjowska Fot. martyna.world/Instagram

Na szczęście podróżniczka dostaje dużo wsparcia od części fanów. Podziękowała nawet obserwatorce, która podzieliła się nią ciepłymi słowami.

