Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski jak do tej pory nie odnieśli się wprost do plotek na temat rozstania, które wstrząsnęło fanami. Podróżniczka przestała obserwować Instagrama partnera, a on nie nosi obrączki. Dodatkowo od kilku dobrych miesięcy nie pojawiły się ich wspólne fotki. Dla wielu z fanów to, plus plotki o rozstaniu, są potwierdzeniem, że ten związek zakończył się. Jedna z internautek w komentarzach post postem Martyny wsparła swoją idolkę. Podróżniczka jej odpowiedziała.

REKLAMA

Zobacz wideo Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski pokazali, jak spędzają czas w domu i zachwycili fanów

Andrzej Piaseczny znalazł nietypowy sposób, jak chronić swoją prywatność. Co zrobił?

Martyna Wojciechowska dziękuje za wsparcie fanów

Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski w październiku zeszłego roku wzięli ślub. Uchodzili za świetnie dobraną parę. Ku zaskoczeniu portal Pudelek doniósł powołując się na swoje źródło, że podróżnik wyprowadził się z domu zaledwie 3 miesiące po ślubie. Martyna na Instagramie opublikowała zdjęcie, które opatrzyła wymownym opisem - "cisza". W komentarzach fanka Wojciechowskiej okazała jej wsparcie w trudnym czasie. Przyznała, że bardzo jej kibicuje i życzy wszystkiego co najlepsze.

Pani Martyno, jestem Pani fanką od bardzo wielu lat i tak bardzo ucieszyłam się, kiedy dowiedziałam się, że znalazła Pani szczęście u boku Pana Przemka, bo wiem że będąc kobietą samodzielną mającą córeczkę, nie łatwo jest zaufać tak w 100%. Mówiłam do męża - no nareszcie - trafił swój na swego. Jaka piękna historia i miłość! I dzisiaj przeżyłam szok. Mam nadzieję, że to plotki i nie dane było Pani cierpieć, ale jeżeli to niestety prawda, to całym sercem jestem z Wami (Panią i Marysią) i życzę, aby skoro mleko się już wylało, to było jak najmniej na ten temat obrzydliwych i wstrętnych artykułów napawających się poczytnością. Trzymam kciuki i tak zwyczajnie, po ludzku przytulam - napisała internautka.

Podróżniczka zareagowała na ciepłe słowa i odpowiedziała.

Dziękuję za przytulenie i wsparcie - odpisała.

Anna Dymna ma powody do radości. Aktorka doczekała się "córki". "Nareszcie"

Czy odpowiedzi Martyny można traktować jako potwierdzenie rozstania? Na ten moment Przemysław Kossakowski nie odniósł się do szokujących doniesień. Podróżnik przebywa obecnie na Mazurach.