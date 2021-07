Po wypuszczeniu utworu "Kiss Cam" Mata wystąpił na koncercie w Sławie. Na widowni znalazły się jego dwie babcie i prababcia, która bujała się w rytm piosenki prawnuka. Tata Michała Matczaka, Marcin, udostępnił wideo na swoim koncie na Facebooku.

Prababcia Maty zatańczyła do "Kiss Cam"

Ostatnio Mata, jako pierwszy artysta z Polski, znalazł się na międzynarodowej liście przebojów Billboard Global Excl. U.S z singlem "Kiss cam". Wokalista nie pozwala o sobie zapomnieć i intensywnie koncertuje - ostatnio wystąpił na Rap Stacja Festiwal 2021 w Sławie, gdzie zabawiał publiczność razem z m.in. Quebonafide, Malikiem Montaną i Paluchem. To musiało być wyjątkowe wydarzenie dla Matczaka, bo ze sceny przyglądały mu się najbliższe osoby - dwie babcie - Ula i Bronia, ale też prababcia Halina. Mata pozdrowił je i poprosił, by publiczność skandowała ich imiona.

Zróbcie hałas dla mojej babci Uli, która jest na tym koncercie. Wydaje się, że to trochę potrwa, więc teraz zróbcie hałas dla mojej babci Broni, która jest na tym koncercie. Teraz prababcia Halinka, prababcia Halinka - wykrzykiwał ze sceny.

Po wszystkim powiedział, że następną piosenkę dedykuje właśnie tym kobietom. Gdy zaczął śpiewać, prababcia Halina kołysała się w rytm utworu prawnuka. Wszystko zostało uwiecznione przez tatę Maty, Marcina Matczaka, który podzielił się wideo na swoim koncie na Facebooku.

Hip-hop łączy pokolenia. Początek koncertu Michała na Rap Stacji w Sławie. W rolach głównych dwie babcie i prababcia Maty - czytamy pod nagraniem.

Tańce seniorki możecie zobaczyć w okolicach 1:55. Ale popis!

