Meghan Markle i książę Harry po przeprowadzce do USA nawiązali współpracę z Netfliksem. Jak donosiły media, kontrakt, który podpisali, miał być warty nawet 100 milionów dolarów. Niedługo mają się pojawić pierwsze efekty. Meghan będzie pracować przy serialu animowanym. Zajmie odpowiedzialną funkcję producenta wykonawczego.

REKLAMA

Britney Spears samodzielnie wybrała nowego adwokata. Chce zakończyć kuratelę ojca

Zobacz wideo Księżna Meghan wraca do pracy?

Meghan Markle będzie producentką filmu animowanego

Serial animowany, nad którym ma pracować Meghan Markle, opowiada o 12-letniej dziewczynce Pearl (tak będzie również brzmiał tytuł produkcji), która inspiruje się znanymi kobietami z całego świata. W animacji znajdzie się wiele nawiązań do sławnych i wpływowych osób. Świeżo upieczona producentka wykonawcza połączy siły z mężem Eltona Johna, Davidem Furnishem. W duecie mają prowadzić produkcję od A do Z. O nowej pracy książęca para poinformowała na swojej oficjalnej stronie internetowej. Żona księcia Harry'ego nie może doczekać się swojej nowej funkcji. Nakreśliła też fabułę, która opowiada o młodej bohaterce i jej dojrzewaniu.

Jak wiele dziewczyn w jej wieku, nasza bohaterka Pearl jest w podróży do samopoznania, próbując przezwyciężyć codzienne życiowe wyzwania. Cieszę się, że firma Archewell Productions, współpracująca z potężną platformą Netflix oraz niesamowitymi producentami, stworzy dla was nowy serial animowany, w którym celebrowane są niezwykłe kobiety na przestrzeni dziejów. David Furnish i ja z niecierpliwością czekaliśmy na ujawnienie tej specjalnej serii i cieszę się, że możemy to dziś ogłosić - napisała Meghan Markle w oświadczeniu.

Anna Dymna ma powody do radości. Aktorka doczekała się "córki". "Nareszcie"

Nie od dziś wiadomo, że David Furnish i Elton John to przyjaciele Meghan Markle i księcia Harry'ego. Sławny piosenkarz przyjaźnił się wcześniej z księżną Dianą. Później wielokrotnie wspierał jej syna i jego żonę oraz bronił ich przed krytyką mediów. Wraz z mężem bawił się również na weselu Sussexów. Można więc zakładać, że współpraca będzie owocna.

Z pewnością nie bez znaczenia będą też wątki inspirujących kobiet, wśród których Meghan może zawrzeć w serialu własne typy. W 2019 roku była redaktorem gościnnym w "Vogue". Wówczas w numerze nawiązała do 15 wpływowych kobiet z całego świata. Wówczas przeprowadziła wywiad z Michelle Obamą, a wśród inspiracji wymieniła m.in. premier Nowej Zelandii Jacindę Andern, aktywistkę Gretę Thunberg czy Jane Fondę. Czy w serialu pojawi się postać księżnej Diany? Czas pokaże. Nieznana jest jeszcze liczba odcinków ani data premiery animacji na Netfliksie.

Dla byłej księżnej to zupełnie nowe wyzwanie. Do tej pory jej doświadczenie zawodowe skupiało się wyłącznie na aktorstwie. Dopiero niedawno spróbowała swoich sił w podkładaniu głosu do filmu dokumentalnego, teraz zaś zajmie się pracą, którą na razie tylko obserwowała. Jak sobie poradzi?