Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski pobrali się pod koniec 2020 roku. Niespełna rok później w mediach pojawiła się informacja o ich rzekomym rozstaniu, do którego miało dojść niedługo po ślubie. Czyżby podróżniczka w jednym z komentarzy potwierdziła krążące rewelacje o kryzysie w związku?

Martyna Wojciechowska odpowiedziała na komentarz internautki

O tym, że Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski nie są razem poinformował portal Pudelek, który powołuje się na swoje źródło i twierdzi, że to podróżnik podjął decyzję o rozstaniu i kilka miesięcy po zaślubinach wyprowadził się z mieszkania na Żoliborzu, w którym mieszkał z żoną.

Gwiazdy TVN-u nie są zbyt wylewne i sporadycznie wypowiadają się publicznie o prywatnych kwestiach. Nie dziwi zatem, że na razie oficjalnie ani Wojciechowska, ani Kossakowski nie odnieśli się do rzekomego rozstania. Co ciekawe, podróżniczka przestała obserwować partnera na Instagramie, z kolei Kossakowski zrezygnował z noszenia obrączki. Czy to dowody potwierdzające rozstanie?

Do myślenia dał też ostatni wpis Martyny Wojciechowskiej, która po pytaniach internautów o relację z Kossakowskim opublikowała nowe zdjęcie, a przy nim jedno słowo - "cisza".

Fani nadal nie przestają dopytywać, jak wygląda sytuacja podróżników. Choć Martyna wcześniej milczała, to teraz zdecydowała się odpowiedzieć na jeden z komentarzy.

Czyli małżeństwo nic nie znaczy. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia - napisała jedna z internautek.

Znaczy wszystko. Ale nie dla każdego, niestety - odpisała Wojciechowska.

Myślicie, że miała na myśli związek z Przemkiem Kossakowskim czy może ogólnie odniosła się do rozwodów?

