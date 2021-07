W 396. odcinku "Milionerów" Dawid z Mrągowa walczył o 125 tysięcy złotych. Po pytaniu o schorzenie łokcia i włókniarkę, która została astronautką, nadeszła kolej na snugglersów. Czym charakteryzuje się zawód, który uprawiają?

REKLAMA

Zobacz wideo Tego nie da się 'odzobaczyć', czyli wpadki telewizyjne, które zapamiętamy na długo

"Milionerzy". Za co przytulają hajs snugglersi?

A: za przytulanie

B: za lanie

C: za kasę

D: za masę

Ekonomista, po usłyszeniu pytania przeczytanego przez Huberta Urbańskiego, wpadł w zamyślenie. Na początku odrzucił dwa warianty, C oraz D. Następnie zaczął analizować słowo "snugglers" pod kątem etymologicznym. Niestety, nie mógł sobie przypomnieć, co oznacza wyrażenie "snuggle", co zaważyło na dalszych losach uczestnika w programie.

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie o snugglersach

Po dłuższej chwili głośnego zastanawiania Dawid zdecydował się na telefon do przyjaciela. Ten również nie znał prawidłowej odpowiedzi, ale zasugerował, że snugglersi w pracy biją klientów. Dawid przyznał, że również do tego twierdzenia jest mu najbliżej i zaznaczył B.

Hubert Urbański w tym momencie zwrócił się do partnerki Dawida, która siedziała na widowni.

Olu, jeżeli to będzie zła odpowiedź, to będzie lanie? - zażartował prowadzący.

Oczywiście! - bez zawahania się odparła partnerka uczestnika, czym wywołała uśmiech na twarzy Urbańskiego.

Niestety, tym razem ryzyko nie opłaciło się. Dawid przegrał w "Milionerach" i odszedł z programu z kwotą 40 tysięcy, gdyż prawidłowa odpowiedź kryła się pod punktem A. Snugglersi bowiem, to osoby, które trudnią się zawodowym przytulaniem innych.

Znalibyście odpowiedzi na pytanie, które otrzymał Dawid?