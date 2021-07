Premiera klipu "Polskie Mexico" jest zaplanowana na 23 lipca. W nowym teledysku Cleo ma pojawić się plejada celebrytów. Wokalistka zapowiedziała nawet, że do współpracy zaprosiła amerykańską raperkę Cardi B. To oczywiście ściema, bo zamiast niej zobaczymy gwiazdę, ale... "Królowych życia".

REKLAMA

Zobacz wideo Cleo w rozpuszczonych i lekko kręconych włosach na TikToku

Po życzeniach Bońka dla żony wybuchła burza. A napisał jedynie dwa słowa

Cleo i Cardi B razem w teledysku? To ściema, ale będą inni celebryci

W teledysku do kawałka "Polskie Mexico" z pewnością zobaczymy Mini Majka. To 26-letni youtuber i influencer, szerzej znany jako członek Ekipy Friza, który w klipie wcieli się w rolę Donatana. Natomiast we wtorek Cleo hucznie zapowiedziała kolejnego gościa.

Mogę wam już zdradzić, że w kawałku "Polskie Mexico" gościnnie pojawi się Cardi B. Takiego połączenia jeszcze nie było - napisała na Instagramie.

Jak można się domyślić, amerykańskiej gwiazdy próżno będzie szukać w klipie, a zamiast niej zobaczymy wystylizowaną na Cardi Lalunę UNIQUE, czyli Katarzynę Alexander, która jest jedną z bohaterek programu "Królowe Życia".

Zobacz też: Donatan to w rzeczywistości Witold, a Cleo? Tak naprawdę nazywają się polskie gwiazdy. Filipa Szcześniaka znają wszyscy

To jednak nie koniec niespodzianek. W "Polskim Mexico" usłyszymy także zwrotkę nagraną przez koleżankę Cleo z branży. Kim jest artystka? Tego na razie nie wiadomo. Wokalistka opublikowała bowiem tajemnicze zdjęcie, na którym zamazała twarz swojego gościa.

Pełne gniewu SMS-y i schadzki. Tak zaczynali Wojciechowska i Kossakowski

Przypomnijmy, że nowym numerem Cleo będzie promować krążek "vinyLOVA", który ukaże się we wrześniu 2021 roku. To kontynuacja wydanego w zeszłym roku album "superNOVA".