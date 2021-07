W minioną niedzielę książę George razem z księciem Williamem i księżną Kate kibicowali reprezentacji Anglii, która na londyńskim Wembley zmierzyła się z drużyną z Włoch. Po golu strzelonym w pierwszych minutach meczu przez ekipę Garetha Southgatewa w sieci zaczęło krążyć nagranie wybuchowej reakcji siedmiolatka, który na trybunie VIP szalał z radości. Uwagę internautów przykuł strój prawnuka królowej Elżbiety, a w sieci wylała się fala krytyki.

Rodzina królewska zamierza trzymać księcia Georga z dala od światła jupiterów

Jak podaje The Sun, internauci publikowali w sieci negatywne komentarze dotyczące tego, że książę George podczas finału Euro 2020 miał na sobie garnitur. Szkoccy fani nie omieszkali dodać, że po porażce Anglików siedmiolatek powinien "wypłakać w krawat".

Robert Jobson, królewski ekspert i współautor książki "Diana: Closely Guarded Secret", powiedział w australijskim programie Sunrise TV, że księżna Kate i książę William mogą teraz zdecydować, aby przynajmniej na jakiś czas usunąć chłopca w cień.

Niektórzy skrytykowali to, że książę George miał na sobie garnitur i krawat, jak jego ojciec. Moim zdaniem te opinie były bardzo surowe. Chłopiec był do tej pory bardzo popularny, ale uważam, że rodzina królewska spróbuje trzymać go teraz z dala od światła jupiterów - powiedział Robert Jobson.

W mediach szybko pojawiły się głosy, że książę George sam zdecydował o swoim stroju na wieczór. Ponoć prosił księcia Williama, aby mógł ubrać się tak samo jak on. W rozmowie z portalem OK! potwierdził to m.in. królewski ekspert, Duncan Larcomb.

Książę George uwielbia swojego ojca, który jest jego idolem. Dlatego zobaczyliśmy go w garniturze. On naprawę chciał wyglądać jak książę William - wyznał.

Po przegranej reprezentacji Anglii książę George opuszczał Wembley ze smutną miną. Jeśli doniesienia królewskich ekspertów się potwierdzą, na kolejnych ważnych meczach możemy w ogóle go nie zobaczyć.