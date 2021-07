Justin Bieber i Hailey Bieber pojawili się w ostatnich dniach w Las Vegas, w nowo otwartym klubie nocnym Delilah. Piosenkarz nawet wystąpił tam ze swoimi przebojami. Uwagę jednak zwróciło wideo z jego zachowaniem, już poza sceną, wobec żony. Pojawiło się w sieci i było komentowane przez fanów i zagraniczne media.

Justin Bieber krzyczy w stronę żony. Część fanów broni piosenkarza

Na filmiku, który pojawił się na profilu na Twitterze, Justin Bieber Crew, na samym początku widać grupę idących osób. Szybko okazuje się, że jest tam, ubrany w zielony t-shirt, Justin Bieber oraz jego ukochana Hailey Bieber. Niepokojące wydaje się to, co zostało uwiecznione przez kamerę aparatu. W pewnym momencie, przez krótką chwilę widać, jak piosenkarz z podniesionym głosem zwraca się do swojej żony i macha rękami. Jakość nagrania nie jest idealna, jednak można dostrzec, że na twarzy artysty malują się silne emocje. Nie wiadomo jednak, jaką minę miała sama Hailey – był ona zwrócona w stronę męża.

Tymczasem wiele fanów w komentarzach pod tweetem przekonuje, że pozory mylą, a Bieber wcale nie zachowywał się źle wobec Hailey. Znaleźli dla niego różne wytłumaczenia.

Nie sądzę, żeby krzyczał na nią. To bardziej wygląda, jakby krzyczał o czymś. Ludzie doszukują się zbyt wiele

Nawet nie słyszycie, co on krzyczy

Byli bardzo szczęśliwi rozmawiając o show. Justin był zachwycony, podekscytowany - dało się wyczytać.

Pojawiły się nawet sugestie, żeby usunąć filmik. W przeciwnym wypadku zostanie on wykorzystany przez hejterów piosenkarza.

Użyją to wideo przeciw Justinowi, zmyślając kłamstwa – stwierdziła jedna z osób.

Na drugim biegunie były osoby, którzy uważały postępowanie wokalisty za naganne.

Czemu on krzyczy na swoją żonę

Nie jest szczęśliwy, jego twarz wskazuje, że krzyczy - pisali.

Ani Justin Bieber, ani Hailey nie odnieśli się do zamieszczonego nagrania. Nie wiadomo więc, co konkretnie zaszło w momencie uwieczniony w wideo. Przypomnijmy, że para pobrała się trzy lata temu podczas cywilnej ceremonii w Nowym Jorku. Rok później miał miejsce ich ślub kościelny.