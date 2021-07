Oliwia Bieniuk jesienią wystąpi w najnowszej edycji show Polsatu "Taniec z Gwiazdami". Z tej okazji córka Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej zdecydowała się na rozmowę o swoim występie i partnerze, z którym będzie walczyć o Kryształową Kulę.

REKLAMA

Zobacz wideo Oliwia Bieniuk na planie

Gillian Anderson zrezygnowała z noszenia biustonosza. Podała powód

Oliwia Bieniuk o swoim występie w "Tańcu z Gwiazdami"

Oliwia Bieniuk została zaproszona do udziału w "Tańcu z Gwiazdami". W rozmowie z "Party" zdradziła, że nie wahała się zbyt długo. Choć nie ma dużego doświadczenia w tańcu, to od razu zdecydowała, że wystąpi w show Polsatu. Jej ojciec, Jarosław Bieniuk, przystał na decyzję córki i będzie ją wspierał w rywalizacji.

Córka Anny Przybylskiej w dzieciństwie uczęszczała na lekcje baletu. Za to wyznała w rozmowie z "Party", że uwielbia tańczyć i chce się nauczyć robić to dobrze. Jest otwarta na wszystkie trudne ćwiczenia choreograficzne i będzie starała się dać z siebie wszystko, by dopracować kroki.

Treningi do jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami", w której weźmie udział Oliwia, ruszają już w sierpniu. Uczestnicy nie wiedzą jeszcze, z kim zatańczą w programie. Na pytanie, czy Oliwia ma jakieś typy i preferencje, kogo widzi w roli swojego turniejowego partnera, celebrytka odpowiedziała, że woli postawić na doświadczenie.

Jeszcze nie wiem. Nie mam swojego faworyta. Jest mi to obojętne. Kto będzie, to będzie. Ważne, by nauczył mnie dobrze tańczyć. W końcu po to idę do tego show - wyznała córka Anny Przybylskiej.

Ewa Chodakowska nie chce mieć dzieci. Hejterzy nie dają jej spokoju

Oliwia Bieniuk niedawno zdała maturę. Myśli o studiach, ale przed rozpoczęciem kolejnego etapu edukacji planuje tzw. gap year, czyli rok przerwy, który wykorzysta dla siebie. Zamierza faktycznie włożyć sporo pracy w treningi do show. Dodatkowo w rozmowie z "Dzień dobry TVN" przyznała, że podczas tegorocznych wakacji zamierza zrobić kurs na prawo jazdy.