Lara Gessler od lat jest wierna blond włosom, ale od czasu do czasu lubi poeksperymentować z wyglądem. Na początku roku zdecydowała się na grzywkę, która przypadła jej do gustu i nosi ją do dziś. Tym razem odwiedzając zaprzyjaźniony salon fryzjerski postanowiła odświeżyć kolor włosów.

Lara Gessler w nowym kolorze włosów

Lara Gessler od dłuższego czasu nosi krótkie włosy do ramion. Córka słynnej restauratorki najlepiej czuje się w takiej długości, która również pasuje do jej urody. Lara z okazji urodzin postanowiła sprawić sobie prezent i wybrała się do salonu fryzjerskiego, gdzie odświeżyła kolor.

Do tej pory można ją było zobaczyć w włosach o słomkowym, ciepłym odcieniu. Tym razem zdecydowała się na małą, ale efektowną zmianę i postanowiła je rozjaśnić. Nowym kolorem pochwaliła się zaraz po wyjściu z salonu fryzjerskiego i na InstaStories opublikowała relację po małej metamorfozie. Można zauważyć, że ta zmiana bardzo przypadła jej do gustu. Teraz włosy Lary są sypkie, zdrowe i w oczy rzucają się jasne blond pasemka, które idealnie sprawdzą się na lato. W nowej fryzurze wygląda dziewczęco i świeżo. Lara Gessler postanowiła zostawić grzywkę, która idealnie ułożyła się po bokach twarzy.

Dziękuję za cudowne kolorystyczne pokrzepienie - napisała Lara.

Larze do urody pasuje jaśniejszy odcień blondu, jednak trzeba pamiętać, że włosy po takiej koloryzacji wymagają odpowiedniej pielęgnacji i nawilżenia. Blond nie należy do najłatwiejszych w utrzymaniu kolorów. Jak wam się podoba ta zmiana?