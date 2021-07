Joanną Lazar była uczestniczką czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Tworzyła parę z Adamem i jeszcze w trakcie trwania programu dla wszystkich było jasne, że ich małżeństwo skończy się rozwodem. I tak się w rzeczywistości stało. Mimo rozczarowania z powodu miłosnego niepowodzenia Asia ostatecznie znalazła szczęście u boku tajemniczego ukochanego, o którym za wiele nie mówi.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna Lazar pokazała partnera. Fani szukają podobieństwa do Adama

Joanna Lazar ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w ciąży?

Joanna Lazar ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wrzuciła do sieci zdjęcie z wyjazdu. Uczestniczka unika pokazywania twarzy partnera, dlatego para stanęła tyłem do aparatu. Opis i oznaczona lokalizacja wskazują, że wybrali się do pensjonatu w Tałtach, miejscowości nieopodal Mikołajek. Asia zapowiedziała, że to ostatni moment na odpoczynek, bo czekają ich wielkie zmiany.

Ładujemy baterie ile się da, bo niebawem wszystko się zmieni. #Change #LoveYou - napisała pod zdjęciem.

Być może to, że Asia stanęła tyłem do zdjęcia, wiąże się ze stanem, w którym się znalazła. Internauci zaczęli snuć domysły w komentarzach - uważają, że zmiany w życiu uczestniczki dotyczą ciąży. Niektóre odpowiedzi fanów wskazywały, że są tego niemal pewni. Pojawiły się pierwsze gratulacje.

Czyżby ciąża?

Gratulacje! Może wszystko się zmieni, bo pełne ręce z dzieciątkiem będą?

Czyżby ślub i dzidziuś?

Asia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w towarzystwie przystojnego mężczyzny

Niektórzy internauci zauważyli, że Asia usuwała niektóre komentarze sugerujące, że jest w ciąży. Oczywiście, nic jeszcze nie wiadomo, ale tajemniczy opis daje do myślenia.

