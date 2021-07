Olga Frycz niedawno zaskoczyła fanów, ogłaszając, że po raz drugi zostanie mamą. Choć od dłuższego czasu aktorka skupia się właśnie na macierzyństwie i działalności w mediach społecznościowych, to nie rezygnuje z wyzwań. Nowy projekt realizuje razem z bratem, w którym internauci widzą odbicie Jana Frycza.

Olga Frycz pokazała zdjęciem z bratem

Olgi Frycz nie trzeba nikomu przedstawiać. Córka znanego aktora Jana Frycza była trzykrotnie nominowana do Orłów i wystąpiła w kilkudziesięciu produkcjach, m.in. filmach "Wszystko, co kocham" i "Weiser". Mniej znany szerszej publiczności jest natomiast jej brat, Wojciech Frycz. Przy okazji ogłoszenia pracy nad audiobookiem aktorka pochwaliła się ich wspólnym zdjęciem.

Razem z moim bratem pracujemy nad pierwszym audiobookiem, którego będzie można posłuchać na stronie @blueness_eu (strona www oraz sklep jeszcze w budowie). Wojtek z wykształcenia jest kompozytorem. Pisze muzykę do filmów, reklam oraz spektakli teatralnych. Jestem totalnie szczęśliwa, że znalazł czas, żeby mi pomóc - napisała Olga Frycz.

Wojciech i Jan Frycz - jak dwie krople wody?

Wojciech Frycz ma na swoim koncie wiele projektów. Stworzył oryginalną ścieżkę dźwiękową do filmów i seriali, m.in. "Łącznicy z Grodziska" z 2017 roku czy filmu dokumentalnego "Call me Tony" oraz muzykę do filmów promocyjnych i reklam.

Zdjęcie aktorki przypadło do gustu jej fanom, których na Instagramie ma już ponad 300 tysięcy. Pod postem posypały się pozytywne komentarze i porównania Wojciecha do sławnego ojca.

Jakbym widziała pana Jana we własnej skórze.

Ale podobny do ojca. Jak dwie krople wody.

Trzymam kciuki za Fryczów - piszą fani.

Kilka lat temu Olga Frycz pokazała ich wspólną fotografię w towarzystwie Jana Frycza. Widzicie podobieństwo?