Tata Maty napisał książkę. "O relacji ojca z synem, patodemokracji i potrzebie rebelii"

Marcin Matczak jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i wybitnym znawcą prawa. Pomimo tych niewątpliwych osiągnięć, szersza publiczność poznała go za sprawą syna Michała. Znany pod pseudonimem "Mata" raper, stał się głosem swojego pokolenia, a ojciec wspiera jego artystyczne poczynania. Marcin Matczak, który często pojawia się w tekstach utworów syna, teraz postanowił odbić piłeczkę i napisał książkę o byciu tatą rapera.

Marcin Matczak wydaje książkę. Kiedy premiera?

Informacja o wydaniu książki pojawiła się na Twitterze Marcina Matczaka oraz na stronie Empiku, który zajmie się dystrybucją "Jak wychować rapera. Bezradnik". Premiera wydawnictwa będzie miała miejsce 1 września, a już teraz szczegóły na temat jego treści zdradził sam autor.

Nie wiem, czy chcecie skorzystać z moich rad, ale napisałem książkę pt. "Jak wychować rapera". Książkę o relacji ojca z synem, patodemokracji i potrzebie rebelii. (...) Wydawnictwo zaproponowało mi stworzenie poradnika, jak wychować obywatela. Byłaby to pouczająca książka, ale mało kto chciałby ją przeczytać. Napisałem więc o tym, jak wychować rapera, bo w tym przynajmniej mam pewne doświadczenie - napisał Matczak na Twitterze.

We wpisie tata Maty opowiedział również o tym, jaką strukturę będzie miała książka. Każdy rozdział dotyczyć będzie innego utworu rapera, a piosenki będą wyjściem do rozważań o społeczeństwie, historii i polityce. Wygląda więc na to, że "Bezradnik" autorstwa Matczaka będzie swoistym poradnikiem dotyczącym wychowania dziecka, wzbogaconym o osobiste doświadczenia ojca rapera.

Ostatecznie książka o tym, jak wychować rapera, jest o tym, jak wychować obywatela. Ma mieć dzikie serce i empatię, wrażliwość i siłę. Ma być odważny i mówić prawdę, nawet jeśli głos mu drży

