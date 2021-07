Stosunki między brytyjską rodziną królewską a księciem Harrym i Meghan Markle od dłuższego już są uważane za napięte, choć monarchia zachowuje się dyplomatycznie w tej kwestii. Sussexowie zdecydowali się wyprowadzić za ocean, a w wywiadzie dla Oprah Winfrey narzekali na złe traktowanie ze strony monarchii. Podobno najmniej przychylna aktorce była księżniczka Anna.

Księżniczka Anna nie polubiła Meghan Markle

Ekspertka od brytyjskiej monarchii, lady Colin Campbell, jest przekonana, że od samego początku było duże napięcie między Windsorami a Meghan Markle. W niechęci do gwiazdy serialu "W garniturach" miała przodować księżniczka Anna. Córka panującej królowej Elżbiety II podobno była przekonana, że ukochana księcia Harry’ego nie pasuje do rodziny czy do obowiązków, jakie na nią czekały. Do tego stopnia, że nawet odradzała bratankowi ślub.

Księżniczka Anna była mistrzynią w określeniach "nie żeń się z tą dziewczyną. (…) Jest nieodpowiednia dla nas, dla kraju i do tej pracy". Cóż, to okazało się prawdą – wyjaśniała Campbell.

Ekspertka twierdziła również, że siostrze księcia Karola przeszkadzało zbytnie skupienie Meghan Markle na swojej osobie.

Nie mogła znieść Meghan ciągłego "och, och, ja, ja, ja, ja" – uważała Campell.

Nie są to jedyne kontrowersje związane z relacjami księżniczki Anny i obojgiem Sussexów. W rozmowie z Opreh Winfrey książę Harry i Meghan mówili, że zetknęli się z rasizmem w rodzinie królewskiej. Niektórzy royalsi mieli zastanawiać się nad tym, jakiego koloru skóry będzie dziecko małżonków. Para postanowiła jednak przemilczeć, kto zadawał takie pytania. Pojawiły się jednak spekulacje, że odpowiedzialna za nie była właśnie córka królowej Elżbiety.

