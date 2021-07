Kamila Kamińska i jej partner, Michał Meyer, rodzicami zostali niespełna dwa miesiące temu. Córka aktorskiej pary - Jaśmina, przyszła na świat 17 maja. Szczęśliwa mama ogłosiła nowinę w mediach społecznościowych dwa tygodnie po porodzie, a niedawno upubliczniła fotografię z przepięknej sesji z dzieckiem.

Kamila Kamińska pozuje z córką Jaśminą

Kamila Kamińska na instagramowym profilu zamieściła kilka fotografii, w tym ujęcia ciążowego brzucha oraz portret z córką. Zdjęcia są bardzo naturalne i ciałopozytywne, bowiem Kamila nie ukrywa blizn i pokazuje, jak wygląda niedługo po narodzinach dziecka. Opis fotografii to ciąg skojarzeń na temat ciąży, porodu oraz macierzyństwa.

Brzuch. Kobieta. Mężczyzna. Miłość. Dziecko. Istota. Życie. Radość. Błogosławieństwo. Dar. Ciało. Tworzenie. Człowiek. Ból. Przejście. Woda. Przyjście. Świat. Sens bólu. Poznawanie. Dotyk. Skóra. Zapach. Jaśmin. Ciepło. Instynkt. Jedzenie. Cycuszek. Ceremonia ssania. Siara. Mleko - czytamy w poście.

Obserwatorzy profilu Kamili byli zachwyceni jej podejściem do rodzicielstwa i w komentarzach obsypali mamę małej Jaśminy komplementami.

Gratulacje! Piękny opis!

Pięknie razem wyglądacie! Aniołek.

Pięknie napisane, cudowne zdjęcia

Nic piękniejszego dzisiaj w Internecie nie zobaczymy - komentowali internauci.

Kamila Kamińska i Michał Meyer. Miłość z serialu

Kamila Kamińska i Michał Meyer poznali się na planie serialu "Zakochani po uszy". Młodzi rodzice niezwykle dbają o to, by chronić prywatność. Do niedawna nikt nie wiedział, że aktorów łączy uczucie. Dopiero w walentynki, gdy Kamila była już w ciąży, opublikowali wspólne zdjęcie.

