Justyna Gradek po medialnym rozstaniu z projektantem Philippem Pleinem związała się z zawodnikiem MMA, Karolem Miśkiewiczem. Z początku wyglądało na to, że uda im się stworzyć zgodne małżeństwo. Rzeczywistość okazała się inna i aktualnie się rozwodzą. W rumuńskiej telewizji wyemitowano materiał, na którym widać Justynę w towarzystwie Alexa Bodi. Ich sielankę przerwało rozstanie. Wiadomo, dlaczego Justyna zerwała z milionerem.

Justyna Gradek rozstała się z rumuńskim milionerem, Alexem Bodi

Parę tygodni temu Justyna Gradek publikowała InstaStory, na których odpowiadała na pytania fanów. Internauci zauważyli, że celebrytka jest bardzo szczęśliwa i zapytali, czy jest w nowym związku. Nie zaprzeczyła, ale też nie zdradziła, kto skradł jej serce. Wyszło na jaw, że spotyka się z rumuńskim milionerem. Para została przyłapana na randce na plaży. W mediach zawrzało, gdy wypłynęły informacje na temat szemranej przeszłości jej partnera. Alex Bodi był oskarżony o pobicie byłej partnerki, która publicznie przyznała, że w czasie związku wielokrotnie doświadczała przemocy. Aresztowano go również pod zarzutem handlu ludźmi i sutenerstwa.

Portal Pudelek dotarł do osoby z otoczenia milionera, który zdradził, jaki był prawdziwy powód rozstania. Podobno problemy pomiędzy Justyną a Alexem pojawiły się bardzo wcześnie. Mężczyzna miał jej za złe, że nie afiszuje się związkiem w mediach społecznościowy, co jest zrozumiałe patrząc na to, że oficjalnie jeszcze nie jest rozwiedziona.

W ich relacji szybko zaczęły pojawiać się problemy. Znajomi śmiali się z Alexa, że spotyka się z kobietą, która nie jest jeszcze formalnie rozwiedziona. Alex nie miał do niej zaufania. Miał pretensje o to, że Justyna nie chce wrzucać ich wspólnych zdjęć na Instagram. Wydawało mu się to podejrzane i jego zdaniem świadczyło o tym, że sprawa małżeństwa Justyny nie jest zamknięta - powiedział informator.

Justyna już nie obserwuje Alexa na Instagramie. Informator przyznał, że poznała przeszłość partnera.

Justyna zaczęła się interesować bardziej jego przeszłością, o której dowiedziała się z mediów. Zaczęli się o to kłócić, jego agresja słowna zapaliła u Justyny czerwoną lampkę. W emocjach dała mu "unfollow" - dodał.

Mężczyzna był już widziany z nową partnerką, Oaną Maricą z którą odwiedził Cannes.