- Małgorzata Rozenek może się podobać bądź nie, natomiast nie można przejść obok niej obojętnie. I to jest jej ewidentny sukces. Show must go on! - mówi o najnowszym przedsięwzięciu celebrytki, wyprawie kamperem do Szwecji, dr Oczkoś, specjalista od kreowania wizerunku.

I Rozenek znów to zrobiła! Tworzy show, które jest na czasie, idealnie wpisuje się w trend i jest naśladowane przez innych celebrytów. Klasa? Ekstraklasa!

Małgorzata Rozenek z Tulum na biwak

W czerwcu w rodzimym showbiznesie gruchnęła wieść: Małgorzata Rozenek wraz z Radosławem Majdanem, małym Henrykiem oraz nastoletnimi synami, Stanisławem i Tadeuszem (a także czwórką psów) ruszają kamperem do Szwecji! Rodzina, do tej pory spędzająca raczej wakacje w luksusowych kurortach (w tym roku namiętnie odwiedzająca choćby meksykańskie Tulum), tym razem zdecydowała się na nocowanie na kempingach, rozkładanie przedsionka i namiotu, oszczędzanie wody - słowem: wszelkie uroki (i niewygody) biwakowania w plenerze.

Oczywiście, Małgorzata Rozenek nie zamieniła się nagle w Beara Gryllsa. Kamper, który wynajęli, był bardzo luksusowy, z dobrze zaopatrzoną lodówką, ale jednak to nadal dom na kółkach, a nie apartament. Po początkowych zachwytach dość szybko przyszły tzw. wahnięcia formy.

Zbiornik wody, 120 litrów, będziecie mieli maksymalnie trzy dni, przy oszczędzaniu wody. Rzuty szarej wody, czyli tej brudniej, dwa dni - relacjonowała nieco zaniepokojona Rozenek słowa "pana od kamperów".

Małgorzata Rozenek: Teraz jest już totalny kryzys

Jeszcze przed wyruszeniem w drogę, choć drużyna była już zebrana, Rozenek dopadły potworne wątpliwości - kamper to nie kosmiczny wahadłowiec, ale trzeba pamiętać o wielu istotnych rzeczach, które w apartamencie robią się same, lub są zwyczajnie zbędne: naładowaniu akumulatorów, uzupełnianiu wody, poziomowaniu auta na kempingach, czyszczeniu toalet i wylewania nieczystości. Nie mówiąc już o tym, że dość istotnie różni się w prowadzeniu od zwykłego osobowego samochodu.

Teraz jest już totalny kryzys, ponieważ nie spodziewaliśmy się, że tyle czasu zajmie nam sam kurs obsługi kampera - opowiadała na InstaStories.

Bo choć - jak cytowało osobę z otoczenia gwiazdy Party.pl - to będzie "prywatna podróż, nie reality show", to kamperiada Majdanów jest dokładnie relacjonowana na Instagramie zarówno Małgorzaty, jak i Radosława.

Boom na kampery w Polsce. Małgorzata Rozenek ma nosa!

I nic dziwnego. Raz, że tak działa showbiznes. Dwa - Polacy zwariowali na punkcie kamperów. Boom na te pojazdy rozpoczął się wraz z początkiem epidemii koronawirusa. Kiedy większość usług hotelowych była zawieszona, a wakacje za granicą też przez dłuższy czas nie wchodziły w grę, rodacy wybrali wakacje na kółkach.

Liczba rejestracji nowych kamperów w Polsce wzrosła o 300 procent licząc 2020 i pierwszy kwartał 2021 - zwracało uwagę TOK FM powołując się na dane firmy HRE Investments. - Pojazdów używanych zaś o 165 proc.

Rafał Hirsch, dziennikarz ekonomiczny prowadzący podcast w TOK FM, skomentował, że zainteresowanie tymi pojazdami tylko w ciągu roku urosło w stopniu, w jakim normalnie rosłoby przez 5-10 lat. - To jakaś eksplozja popularności - zaznaczył.

Małgorzata Rozenek w kamperze dla Google ważniejsza od Donalda Tuska

I chwyciło. Na relację z pierwszej nocy na kempingu rodacy czekali jak na ogłoszenie wyników wyborów. Zwłaszcza po filmiku, w którym Małgorzata Rozenek zderzyła się z rzeczywistością biwakową i faktem, że obok są inni ludzie.

Jeżeli mówimy o Małgorzacie Rozenek i Radosławie Majdanie, to oni są przynajmniej w pierwszej trójce osób, które doskonale wiedzą, jak zrobić dobry wizerunek wokół siebie - mówi Plotkowi dr Mirosław Oczkoś, specjalista od kreowania wizerunku.

Jeśli inni celebryci się ruszą, to jest to rzeczywiście wyczucie trendu w pandemii, która być może jeszcze wróci. Poza tym to odejście od pięciogwiazdkowych hoteli - znów można powiedzieć, że Małgorzata Rozenek jest w czymś pierwsza. Jeśli chodzi o wizerunkowe rzeczy, to jak najbardziej spełnia warunki, by powiedzieć, że jest trend kamperów - mówi dr Oczkoś.

Celebryci już zareagowali. Niektórzy, jak para Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" też ruszyli kamperem w podróż. Inni, m.in. Agnieszka Włodarczyk czy Dominika Gwit przyklaskują pomysłowi kamperiady i przyznają, że uważnie ją śledzą.

Wreszcie hasło "Rozenek" w Google jeszcze nigdy w tym roku tak bardzo nie trendowało. Dla Polaków kamperiada jest o niebo ważniejsza, niż... powrót Donalda Tuska do polityki. Ten miał znaczenie tylko w dniu ogłoszenia przez polityka decyzji. Wcześniejsze i późniejsze dni należały wyłącznie do "Perfekcyjnej", co wiele mówi o jej sile:

Małgorzata Rozenek-Majdan vs Donald Tusk - 6-12.07.2021 Fot. Google Trends

Ekspert: Pogratulować. Pomysłu, podpowiedzi, nosa. I odwagi

Pogratulować Małgorzacie pomysłu, słuchania podpowiedzi czy nosa - ale też odwagi - opowiada dr Oczkoś. - Choć oni mają, zdaje się, doświadczenie w różnych ekstremalnych przedsięwzięciach ["Azja Ekspress" - red.], więc jazda kamperem wydaje się przy tym lajtowa. A ponieważ jest trendy, to wydaje się strzałem przynajmniej w dziesiątkę. A może i więcej?

A na ile szczere są niektóre reakcje Małgorzaty Rozenek? Czy faktycznie dziwiła się, że inni ludzie na kempingu są tak blisko niej?

Dr Oczkoś mimo wszystko nie ma tu złudzeń:

Przyznaję, że tej relacji nie widziałem, bo generalnie szczerość wypowiedzi da się rozpoznać. Natomiast Małgorzata Rozenek jest tak długo już na topie, od czasu "testu białej rękawiczki", że nawet jeśli coś nie do końca jest szczere, to my tego nie widzimy. Nie przypuszczam, że nie spodziewała się ludzi na kempingu. To jest show, oni grają jakąś rolę.

Nie przypuszczam, że Rozenek pewnych rzeczy nie wie, że jest kosmitką, która spadła na Ziemię i się uczy. Są pewne rzeczy na potrzeby show, i być może to jest jedna z tych sytuacji.

Dawno przekroczyliśmy ten etap, że dobrze albo źle, byle nie przekręcali nazwiska. Małgorzata Rozenek wyrobiła sobie taką markę, że absolutnie nikt jej nazwiska nie przekręca. - kończy dr Oczkoś.