Anna Lewandowska intensywnie podróżuje - najpierw wrzucała zdjęcia z hiszpańskiej Majorki, a kilka dni później padło na włoską Sardynię. Jako że odwiedzane przez Lewą miejsca są naprawdę piękne, ona dba o to, by porobić jak najwięcej fotografii, którymi raczy swoich obserwatorów. My patrzymy na elementy garderoby Ani. Jedna rzecz z sieciówki, inna zdecydowanie z górnej półki.

Lewandowska zasypuje fanów naturalnymi zdjęciami z Robertem. Śmiesznych min nie brakuje

Anna Lewandowska w bluzce z sieciówki i drogiej sukience

Anna Lewandowska relacjonuje fanom każdy dzień ze swoich luksusowych i gorących wakacji. Jednego dnia pokazywała ujęcia z randki z Robertem Lewandowskim, innego widzieliśmy zabawne ćwiczenia na plaży z udziałem Laury i Klary. Oczywiście nie zapomina przy tym, by motywować swoje fanki do ćwiczeń i zdrowego stylu życia. W jednym z wakacyjnych postów apelowała, by słuchać swojego ciała i odpowiadać na jego potrzeby. Zwróciliśmy uwagę, ze miała na sobie bluzkę z sieciówki, a dokładnie z H&M - to model za 9,99 euro, czyli niecałe 50 złotych.

Z kolei na innym zdjęciu, na którym pozuje z mamą - Marią Stachurską (po lewej) i teściową - Iwoną Lewandowską, zdecydowała się na wakacyjną sukienkę z najnowszej kolekcji Dolce&Gabbana. Sprawdziliśmy i tutaj cena to ponad ponad 2,6 tysięcy dolarów, czyli około dziesięciu tysięcy złotych.

Anna Lewandowska z mamą i teściową instagram.com@annalewandowskahpba

Anna Lewandowska odpoczywa na plaży w naturalnym wydaniu. "Potargane włosy"

Trzeba przyznać, że Ania w każdej stylizacji prezentuje się pięknie - z taką karnacją i sylwetką wszystko świetnie na niej leży. Sukienka warta swojej ceny?

